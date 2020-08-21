Популярна українська блогерка, дружина телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова поділилася спекотною світлиною з медового місяця. Вона позувала у сонячній Туреччині у бікіні, оголивши пружні сідниці.

Після розкішного весілля, яке відбулося 12 серпня на березі Дніпра, одна із найяскравіших пар вітчизняного шоу-бізнесу Даша Квіткова та Нікіта Добринін відправилася у весільну подорож. Блогерка ще не встигла влаштувати гарячу фотосесію на березі моря, натомість позувала на зеленій травичці, хизуючись принадами. Пікантний кадр вона поширила на особистому інстаграм-акаунті.

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Даша Квіткова зображена на знімку, лежачи на білосніжній ковдрі, яку розстелила на ідеальному газоні. Локацією зйомки стала територія турецького готелю, у якому зупинилося новоспечене подружжя. Вона одягнула суцільний купальник ніжно-рожевого кольору. Обрала таку позу, яка вигідно підкреслила її оголені апетитні сідниці. На руці у Даші бачимо красивий браслет.

Волосся зіркова дружина вклала у звичні кучері, а на обличчі зробила легенький повсякденний макіяж. Очевидно, автором фото став обранець Квіткової Нікіта Добринін, який, знімкуючи, закцентував увагу на розкішному тілі своєї коханої.

"Я приведу тебе сюди. Ти будеш дивитися на схід сонця, а я на тебе", – чуттєво написала в дописі Даша.

Даша часто полюбляє ділитися фотографіями, де постає у відвертих купальниках або нижній білизні. Пропонуємо переглянути добірку найгарячіших світлин красуні, якими вона радувала підписників.