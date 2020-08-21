Популярная украинская блогер, жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась жаркой фотографией с медового месяца. Она позировала в солнечной Турции в бикини, обнажив упругие ягодицы.

После роскошной свадьбы, которая состоялась 12 августа на берегу Днепра, одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса Даша Квиткова и Никита Добрынин отправилась в свадебное путешествие. Блогер еще не успела устроить горячую фотосессию на берегу моря, зато позировала на зеленой травке, хвастаясь прелестями. Пикантный кадр она распространила на личном инстаграм-аккаунте.

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Даша Квиткова изображена на снимке, лежа на белоснежном одеяле, которое расстелила на идеальном газоне. Локацией съемки стала территория турецкого отеля, в котором остановились новоиспеченные супруги. Она надела цельный купальник нежно-розового цвета. Выбрала такую позу, которая выгодно подчеркнула ее обнаженные аппетитные ягодицы. На руке у Даши видим красивый браслет.

Волосы звездная жена уложила в привычные кудри, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Очевидно, автором фото стал избранник Квитковой Никита Добрынин, который, снимая, акцентировал внимание на роскошном теле своей возлюбленной.

"Я приведу тебя сюда. Ты будешь смотреть на восход солнца, а я на тебя", – чувственно написала в заметке Даша.

Даша часто любит делиться фотографиями, где предстает в откровенных купальниках или нижнем белье. Предлагаем посмотреть подборку самых горячих фотографий красавицы, которыми она радовала подписчиков.