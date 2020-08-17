На прошлой неделе звездная пара 9 сезона шоу "Холостяк" сыграла громкую свадьбу. Затягивать с медовым месяцем Даша Квиткова и Никита Добрынин не стали и отправились в Турцию. На отдыхе мужчина устроил любимой пикантную фотосессию, в которой она позировала топлесс.

Одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса Даша Квиткова и Никита Добрынин отпраздновала пышную свадьбу 12 августа на берегу Днепра в Киеве. Молодожены уже отправились в свадебное путешествие, а для медового месяца выбрали Турцию. Соблазнительную фотосессию на пляже блогер устроить еще не успела, зато позировала топлесс в гостиничном номере. Кадр она показала в инстаграме.

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Даша Квиткова перед камерой появилась без бюстгальтера в розовых шортах. Обнаженную грудь она едва прикрыла рукой. Выгодный ракурс позволил показать и стройную талию и хрупкие изгибы тела. С распущенными волосами победительница "Холостяка" сидела на расстеленной кровати, опустив взгляд вниз.

В подписи Даша Квиткова призналась, что автором такого пикантного фото стал ее муж Никита Добрынин, ведь уже более года только он фотографирует ее без белья. Кроме того, девушка акцентировала на своем загаре: "Уровень загара на 200 из ста".

Также Даша Квиткова решила поделиться закулисьем девичника, который вместе с подругами провела в Египте. Она показала фото со съемки, которую они устроили возле бассейна в черных купальниках. Невеста предстала в бикини без бретелек и в стильной шляпе.

"Законно вообще иметь таких красивых подружек", – написала Даша Квиткова.