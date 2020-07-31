Украинская блогер Даша Квиткова накануне свадьбы с телеведущим Никитой Добрыниным устроила эротическую фотосессию посреди живописного поля. Знаменитость предстала перед камерой обнаженной, прикрыв грудь руками.

Даже во время сексуальных съемок Даше удается продемонстрировать нежность и женственность. Иногда ее образы поражают откровенностью, однако не пошлостью, а даже наоборот – чувственностью и легкостью. Казалось бы, что девушке трудно будет удивить поклонников, однако она каждый раз демонстрирует красивые кадры, которые вызывают восхищение. Именно таким является последнее сообщение в ее инстаграм-профиле.

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Даша Квиткова предстала перед камерой посреди поля с красивыми, золотистыми растениями. Она изображена обнаженной, а грудь прикрыла руками. Нежный и, в то же время, чрезвычайно обольстительный образ дополнила минималистичной золотой цепочкой и серьгами. Волосы звезда собрала в аккуратный пучок сверху, а на лице сделала легкий макияж с коричневой помадой на губах.

"Спасибо проблемам за то, что они есть и периодически наведываются к нам. Я сейчас говорю абсолютно серьезно. А по-другому, как бы мы научились ценить покой? А без усталости – отдых. А без измены – верность. Мы бы не понимали, насколько счастливы, если бы не пережили боль и потерю. Спасибо этой жизни за то, что в ней есть все. И благодаря потере, мы понимаем, насколько на самом деле богаты", – написала в заметке Цветочная.



Даша Цветочная прикрыла оголенную грудь руками / Instagram / @kvittkova