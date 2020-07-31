Українська блогерка Даша Квіткова напередодні весілля із телеведучим Нікітою Добриніним влаштувала еротичну фотосесію посеред мальовничого поля. Знаменитість постала перед камерою оголеною, прикривши груди руками.

Навіть під час сексуальних зйомок Даші вдається продемонструвати ніжність та жіночність. Інколи її образи вражають відвертістю, проте не є вульгарними, а навіть навпаки – чуттєвими та легкими. Здавалося б, що дівчині важко буде здивувати шанувальників, проте вона щоразу демонструє красиві кадри, які викликають захоплення. Саме таким є останній допис у її інстаграм-профілі.

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Даша Квіткова постала перед камерою посеред поля із красивими, золотистими рослинами. Вона зображена оголеною, а груди прикрила руками. Ніжний та, водночас, надзвичайно звабливий образ доповнила мінімалістичним золотим ланцюжком та сережками. Волосся зірка зібрала в акуратний пучок зверху, а на обличчі зробила легкий макіяж із коричневою помадою на губах.

"Дякую проблемам за те, що вони є і періодично навідуються до нас. Я зараз кажу абсолютно серйозно. І по-іншому, як би ми навчилися цінувати спокій? А без втоми – відпочинок. А без зради – вірність. Ми б не розуміли, наскільки щасливі, якщо б не пережили біль та втрату. Дякую цьому життю за те, що в ньому є все. І завдяки втраті, ми розуміємо, наскільки насправді багаті", – написала у дописі Квіткова.



Даша Квіткова прикрила оголені груди руками / Instagram / @kvittkova