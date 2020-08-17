Минулого тижня зіркова пара 9 сезону шоу "Холостяк" зіграла гучне весілля. Затягувати з медовим місяцем Даша Квіткова і Нікіта Добринін не стали й вирушили до Туреччини. На відпочинку чоловік влаштував коханій пікантну фотосесію, у якій вона позувала топлес.

Одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу Даша Квіткова та Нікіта Добринін відсвяткувала пишне весілля 12 серпня на березі Дніпра в Києва. Молодята вже вишурили у весільну подорож, а для медового місяця обрали Туреччину. Спокусливу фотосесію на пляжі блогерка влаштувати ще не встигла, натомість позувала топлес у готельному номері. Кадр вона показала в інстаграмі.

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Даша Квіткова перед камерою постала без бюстгальтера у рожевих шортах. Оголені груди вона ледь прикрила рукою. Вигідний ракурс дозволив показати і струнку талію та тендітні вигини тіла. З розпущеним волоссям переможниця "Холостяка" сиділа на розстеленому ліжку, опустивши погляд вниз.

У підписі Даша Квіткова зізналась, що автором такого пікантного фото став її чоловік Нікіта Добринін, адже вже понад рік лише він фотографує її без білизни. Крім того, дівчина акцентувала на своїй засмазі: "Рівень засмаги на 200 зі ста".

Також Даша Квіткова вирішила поділитись закуліссям дівич-вечора, який разом з подругами провела в Єгипті. Вона показала фото зі зйомки, яку вони влаштували поблизу басейну в чорних купальниках. Наречена постала в бікіні без бретелей та в стильному капелюсі.

"Законно взагалі мати таких красивих подружок", – написала Даша Квіткова.