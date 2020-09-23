Відомий український хореограф та суддя рейтингового шоу "Танці з зірками" відверто розповів про своє дитинство. Як з'ясувалось, саме танці, які прославили Влада Яму на всю країну, були приводом для булінгу в школі.

Про дитинство Влад Яма розговорився в інтерв'ю для програми "Кава з перцем". Займатись танцями він почав у семирічному віці за компанію з однокласниками, однак у рідному Запоріжжі таке хобі було не надто популярним серед хлопців. Тому він часто страждав від насмішок школярів, які займались боксом чи боротьбою.

Читайте також Потанцював з коханою в морі: Влад Яма та його дружина відсвяткували річницю весілля – фото

Хореограф зізнався, що неодноразово йому в спину кричали: "Он танцюрист пішов". Тоді для Влада Ями ці слова звучали, як образа, адже однолітки не наважувались дорікнути іншим хлопцям через їхні захоплення.

І губи розбивали, і ніс розбивали кілька разів. Бувало,

– пригадав танцівник.

Проте вже в 7 класі авторитет Влада Ями як танцюриста в очах ровесників зріс. Приводом для поваги хлопців та популярності серед дівчат став вальс, який школяр станцював на Святі першого дзвоника зі своєю партнеркою.

"Все просто перевернулося з ніг на голову. Мене почали поважати всі, тобто хлопці поважали за те, що ніхто так більше не може у школі робити. Дівчата після того танцю мене загалом помітили, мені здається, вперше", – зізнався Влад Яма.



Влад Яма в дитинстві / Фото Instagram / @vladyama_official

Нагадаємо, раніше зірковий хореограф розповів історію про те, як вперше пішов на танці. Цікавість до танців у нього з'явилась у першому класі, адже його "колеги по партах" дружно ходили на заняття після уроків. Проте Влад Яма – єдиний з групи, хто пов'язав свою кар'єру з танцями.