Известный украинский хореограф и судья рейтингового шоу "Танцы со звездами" откровенно рассказал о своем детстве. Как выяснилось, именно танцы, прославившие Влада Яму на всю страну, были поводом для буллинга в школе.

О детстве Влад Яма разговорился в интервью для программы "Кава з перцем". Заниматься танцами он начал в семилетнем возрасте за компанию с одноклассниками, однако в родном Запорожье такое хобби было не слишком популярным среди ребят. Поэтому он часто страдал от насмешек школьников, которые занимались боксом или борьбой.

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Хореограф признался, что неоднократно ему в спину кричали: "Вон танцор пошел". Тогда для Влада Ямы эти слова звучали, как оскорбление, ведь сверстники не решались упрекнуть других ребят за их увлечения.

И губы разбивали, и нос разбивали несколько раз. Бывало,

– вспомнил танцовщик.

Однако уже в 7 классе авторитет Влада Ямы, как танцора, в глазах ровесников вырос. Поводом для уважения ребят и популярности среди девушек стал вальс, который школьник станцевал на Празднике первого звонка со своей партнершей.

"Все просто перевернулось с ног на голову. Меня начали уважать все, то есть ребята уважали за то, что никто так больше не может в школе делать. Девушки после того танца меня вообще заметили, мне кажется, впервые", – признался Влад Яма.



Влад Яма в детстве / Фото Instagram / @vladyama_official

Напомним, ранее звездный хореограф рассказал историю о том, как впервые пошел на танцы. Интерес к танцам у него появился в первом классе, ведь его "коллеги по партам" дружно ходили на занятия после уроков. Однако Влад Яма – единственный из группы, кто связал свою карьеру с танцами.