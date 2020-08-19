Хореограф и бессменный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма активно ведет свой блог в Инстаграме, делится семейными кадрами и рассказывает интересные жизненные истории. В последней заметке Яма рассказал с чего началась его танцевальная карьера.

Украинский хореограф поделился интересной историей в своем Инстаграме, опубликовав детское фото.

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По его словам, у него все было по-другому. Обычно на танцы детей приводят родители. Именно взрослые решают что их дети хотят танцевать, и иногда, кстати, угадывают. Впрочем на танцы Влад Яма пришел самостоятельно, без помощи родителей.

"В детстве Владик был очень скромным. За полтора месяца учебы в первом классе все-таки нашел в себе силы спросить у коллег по партах куда они дружно ходят после уроков. Оказалось – на танцы. "А можно с вами?"– робко выдавил из себя я. "Приходи!" – ответили девушки (парни тоже ходили на танцы, почти весь класс). Я пришел. И при первой встрече с учителем одна из одноклассниц крикнула: "О, Яма пришел!". Пришел и остался в танцах, единственный из той группы", – написал хореограф.

Танцевальная карьера Влада Ямы

Влад Яма начинал танцевать в Запорожье, в танцевальном клубе "Крок". Уже с 9 класса талантливый парень начал преподавать детям, а с 19 лет – работает со всеми возрастными категориями. Сейчас Яма преподает классику в собственной студии. Ранее он активно сотрудничал с шоу-балетом Елены Коляденко "Freedom".

Наибольшую известность хореограф получил в 2006 году, приняв участие в танцевальном проекте "Танцы со звездами" с Натальей Могилевской. Знаменитости стали финалистами и заняли второе место. После популярности хореографа начали узнавать на улицах и приглашать в различные проекты на телевидении.

Так, Влад Яма стал судьей танцевального шоу "Танцуют все" на телеканале СТБ, "Модель XL", "Лига смеха" и является неизменным судьей уже нескольких сезонов обновленного шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", первый эфир которого стартует уже 30 августа.