Хореограф та незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма активно веде свій блог в інстаграмі, ділиться сімейними кадрами та розповідає цікаві життєві історії. В останньому дописі Яма розповів з чого розпочалася його танцювальна кар’єра.

Український хореограф поділився цікавою історією у своєму інстаграмі, опублікувавши дитяче фото.

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За його словами, у нього все було по-іншому. Зазвичай на танці дітей приводять батьки. Саме дорослі вирішують що їхні діти хочуть танцювати, і іноді, до речі, вгадують. Втім на танці Влад Яма прийшов самостійно, без допомоги батьків.

"У дитинстві Владик був дуже скромним. За півтора місяці навчання в першому класі все-таки знайшов в собі сили запитати у колег по партах куди вони дружно ходять після уроків. Виявилося – на танці. "А можна з вами?" – несміливо видавив з себе я. "Приходь!" – відповіли дівчата (хлопці теж ходили на танці, майже весь клас). Я прийшов. І при першій зустрічі з учителем одна з однокласниць крикнула: "О, Яма прийшов!". Прийшов і залишився в танцях, єдиний з тієї групи", – написав хореограф.

Танцювальна кар'єра Влада Ями

Влад Яма починав танцювати в Запоріжжі, в танцювальному клубі "Крок". Вже з 9 класу талановитий хлопець почав викладати дітям, а з 19 років – працює з усіма віковими категоріями. Зараз Яма викладає класику у власній студії. Раніше він активно співпрацював з шоу-балетом Олени Коляденко "Freedom".

Найбільшу популярність хореограф отримав у 2006 році, взявши участь у танцювальному проєкті "Танці з зірками" з Наталею Могилевською. Знаменитості стали фіналістами та зайняли друге місце. Після популярності хореографа почали впізнавати на вулицях та запрошувати в різноманітні проєкти на телебаченні.

Так, Влад Яма став суддею танцювального шоу "Танцюють всі" на телеканалі СТБ, "Модель XL", "Ліга сміху" та є незмінним суддею вже декількох сезонів оновленого шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1", перший ефір якого вже стартує 30 серпня.