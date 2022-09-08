24 канал зібрав найбільш популярні та трендові зачіски на коротке волосся, які не тільки підкреслять ваше лице, але й чудово підійдуть для осінньої пори.

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Розслаблене каре

У тренді досі природність та натуральність, тому каре з трохи розбурханою укладкою (або взагалі без неї) тримає свої позиції у топі найбільш популярних зачісок. Восени таке каре ідеально підходить під тренчі та шарфи, а в поєднанні з ніжним макіяжем чудово впишеться в осінню атмосферу.

Зачіска каре / Фото ukrmedia

Над таким каре не треба годинами сидіти перед дзеркалом, щоб все добре вкласти – достатньо просто помити голову та отримати чудовий розслаблений образ.

Розслаблене каре / Фото ukrmedia

Якщо хочеться додати грайливості каре, можна завивати деякі пасма волосся – щоб засічка виглядала хвилястою та пружною.

Хвилясте каре / Фото ukrmedia

Світлий боб

Головним трендом літа – осені 2022 року став короткий світлий боб – заради цієї зачіски модниці висвітлюють та роблять попелястим волосся. Саме боб став універсальною зачіскою – легкість у догляді та коротка довжина ідеально збіглися з осінньою настроєвістю.

Світлий боб / Фото з інстаграму @daniellemarcan

Вона личить будь-кому, в будь-якому віці – це стрижка, яку можна підібрати до будь-якої форми чи структури обличчя.

Світлий боб /Фото з інстаграму @dianekruger

Піксі

Вже кілька сезонів першість у топі коротких зачісок тримає багатогранна піксі – коротка стрижка, яка легка в укладанні та має безліч варіацій.

Піксі / Фото Vogue

Для будь-якої пори року піксі підходить ідеально. Крім того, піксі можна укласти безліччю ефектних способів.

Укладка стрижки піксі / Фото Vogue