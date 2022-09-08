24 канал собрал наиболее популярные и трендовые прически на короткие волосы, которые не только подчеркнут ваше лицо, но и отлично подойдут для осеннего времени.

Читайте также Монохромный макияж: тренд осени, который подойдет любому

Расслабленное каре

В тренде до сих пор естественность и натуральность, поэтому каре с немного взбудораженной укладкой (или вообще без нее) держит свои позиции в топе наиболее популярных причесок. Осенью такое каре идеально подходит под тренчи и шарфы, а в сочетании с нежным макияжем отлично впишется в осеннюю атмосферу.

Прическа каре / Фото ukrmedia

Над таким каре не надо часами сидеть перед зеркалом, чтобы все хорошо уложить – достаточно просто помыть голову и получить отличный расслабленный образ.

Расслабленное каре / Фото ukrmedia

Если хочется добавить игривости каре, можно завивать некоторые пряди волос – чтобы засечка выглядела волнистой и упругой.

Волнистое каре / Фото ukrmedia

Светлый боб

Главным трендом лета – осени 2022 года стал короткий светлый боб – ради этой прически модницы осветляют и делают пепельные волосы. Именно боб стал универсальной прической – легкость в уходе и короткая длина идеально совпали с осенним настроением.

Светлый боб / Фото с инстаграммы @daniellemarcan

Она подходит любому, в любом возрасте – это стрижка, которую можно подобрать к любой форме или структуре лица.

Светлый боб / Фото с инстаграммой @dianekruger

Пикси

Уже несколько сезонов первенство в топе коротких причесок держит многогранная пикси – короткая стрижка, которая легка в укладке и имеет множество вариаций.

Пикси / Фото

Для любого времени года пикси подходит идеально. Кроме того, пикси можно уложить множеством эффектных способов.

Укладка стрижки пикси / Фото