Американський кіноактор Робер де Ніро протягом всього терміну президентсва Трампа різко засуджував його дії. Тепер чоловік висловив свої думки з приводу виборів у США і навіть порівняв главу США з диктаторами ХХ століття.

77-річний голлівудський актор Роберт де Ніро був здивований кількістю голосів виборців, відданих на користь Дональда Трампа 3 листопада. А це 71 мільйон виборців США, повідомляють у виданні Fox News. Чоловік, як і в попередні роки, наголосив, що не розуміє авторитарні настрої чинного президента.

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Це той же сценарій, що у Гітлера і Муссоліні. Ось що вони збираються зробити для народу: повернути Німеччині колишню велич, повернути Італії колишню велич, повернути Америці колишню велич… Все це апелює до гірших рішень, до слабшання суспільства і це замість того, щоб вести його, направляти і бути кимось, на кого вони можуть рівнятись,

– зазначив Роберт де Ніро.

"А коли громадськість не має рації, вони повинні бути там, щоб робити правильні вчинки і показувати їм приклад. А якщо ні, то ми будемо там, де ми є сьогодні", – додав актор.

Зірка фільмів "Ірландець", "Славні хлопці" та інших стрічок досі не розуміє, як виборці обрали Трампа на перший термін у 2017 році. Тому він переконаний, що все "божевілля" яке відбувалось у США цими роками закінчиться, коли на пости заступлять Джо Байден і Каміла Гарріс.

"Слава богу, ми цього позбулися", – додав актор і висловив радість, що тепер країна піде іншим шляхом, "Слава богу, з Байденом".

Нагадаємо, що кілька днів тому дії Трампа розкритикував письменник-фантаст Стівен Кінг. Він назвав його "жалюгідним", оскільки той не хоче визнавати результати виборів.

Вибори в США: останні новини

Вибори президента США відбулись ще 3 листопада. У зв'язку з пандемією цьогоріч американцям дозволили голосувати достроково через пошту – такою можливістю скористались близько 100 мільйонів американців.

За попередніми результатами, Байден здобув остаточну перемогу. Демократ отримав від 273 до 290 голосів виборників, Трамп – 213 – 214.

Міжнародна спільнота вже привітала Байдена з перемогою. Українські політики теж долучились до привітань.

Втім протягом останнього тижня Трамп і його команда стверджують про фальсифікацію виборів та заявляють, що звертатимуться до суду. Відтак, чинний президент не визнає своєї поразки.



Попередні результати президентських виборів США / Інфографіка 24 каналу