Американский киноактер Робер де Ниро в течение всего срока президентсва Трампа резко осуждал его действия. Теперь мужчина высказал свои мысли по поводу выборов в США и даже сравнил главу США с диктаторами ХХ века.

77-летний голливудский актер Роберт де Ниро был удивлен количеством голосов избирателей, отданных в пользу Дональда Трампа 3 ноября. А это 71 миллион избирателей США, сообщают в издании Fox News. Мужчина, как и в предыдущие годы, подчеркнул, что не понимает авторитарные настроения действующего президента.

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Это тот же сценарий, что у Гитлера и Муссолини. Вот что они собираются сделать для народа: вернуть Германии былое величие, вернуть Италии былое величие, вернуть Америке былое величие... Все это апеллирует к худшим решениям, к ослаблению общества и это вместо того, чтобы вести его, направлять и быть кем-то, на кого они могут равняться,

- отметил Роберт де Ниро.

"А когда общественность не права, они должны быть там, чтобы совершать правильные поступки и показывать им пример. А если нет, то мы будем там, где мы есть сегодня", – добавил актер.

Звезда фильмов "Ирландец", "Славные ребята" и других лент до сих пор не понимает, как избиратели выбрали Трампа на первый срок в 2017 году. Поэтому он убежден, что все "безумие", которое происходило в США в эти годы, закончится, когда на посты заступят Джо Байден и Камила Харрис.

"Слава богу, мы от этого избавились", – добавил актер и выразил радость, что теперь страна пойдет другим путем, "Слава богу, с Байденом".

Напомним, что несколько дней назад Действия Трампа раскритиковал писатель-фантаст Стивен Кинг. Он назвал его "жалким", поскольку тот не хочет признавать результаты выборов.

Выборы в США: последние новости

Выборы президента США состоялись еще 3 ноября. В связи с пандемией в этом году американцам разрешили голосовать досрочно через почту – такой возможностью воспользовались около 100 миллионов американцев.

По предварительным результатам, Байден одержал окончательную победу. Демократ получил от 273 до 290 голосов выборщиков, Трамп – 213-214.

Международное сообщество уже поздравило Байдена с победой. Украинские политики тоже присоединились к поздравлениям.

Впрочем в течение последней недели Трамп и его команда утверждают о фальсификации выборов и заявляют, что будут обращаться в суд. Следовательно, действующий президент не признает своего поражения.



Предварительные результаты президентских выборов США / инфографика 24 канала