Світле свято вже на порозі: найщиріші привітання з Різдвом Христовим у прозі та віршах

Найсвітліше свято зими, Різдво Христове, вже на порозі. За декілька годин на небі з'явиться перша зірка, яка сповістить про народження Ісуса Христа, а люди зберуться за святковою вечерею та скуштують смачну кутю.

Вже друге Різдво українці зустрічають під час повномасштабного вторгнення, яке оголосила Росія 24 лютого 2022 року. Тож подякуймо нашим захисникам та захисницям за те, що можемо зібратися у сімейному колі та відсвяткувати це світле свято.

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Редакція 24 Каналу вітає всіх українців з прийдешнім Різдвом. Віримо, що зовсім скоро святкуватимемо новорічні та різдвяні свята під мирним небом. Нехай добро, злагода, любов, світло та тепло зігрівають ваші серця.

Публікуємо підбірку теплих привітань у прозі, віршах та картинках, які ви можете надіслати найріднішим людям: родичам, друзям та знайомим.

Привітання з Різдвом у прозі та віршах

Вітаю із найсвітлішим святом — із Різдвом Христовим! Нехай у вашій родині панує мир, злагода та любов, нехай діти ростуть добрими та вдячними, а бідність ніколи не постукає у ваші двері. Бажаю багатства, гармонії, сімейного затишку та добробуту! І хай янгол різдвяний захищає вашу родину!

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Наближається світле свято Різдва Христового. Вітаємо всіх і бажаємо душевної рівноваги, віри в добро та світле майбутнє. Адже саме віра робить нас впевненими в собі й у Божій благодаті. Христос народився! Славімо його! Зі святом!

Різдво 2023 / Фото Pinterest

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Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить вас щасливо вранці!

І принесе у вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов’ю

Та подарує вам здоров’я.

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З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

Різдво 2023 / Фото art-shop.com.ua

Різдво 2023 / Фото lux.fm

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Щасливого Різдва, любий друже! Хочу від щирого серця побажати тобі найсвітлішого щастя, міцного здоров'я, безмірної любові в серці. Нехай кожен новий день дарує тобі яскраві фарби та полум'яні емоції! Нехай різдвяна казка подарує твоєму дому тепло, затишок та радість!

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З Різдвом Христовим! Бажаю миру твоєму дому, твоєму серцю, твоїй душі. Нехай яскрава зоря веде тебе по вірному шляху до добробуту, нехай у твоєму житті буде радість, любов, надія, віра та успіх. Бажаю сімейного затишку, міцного здоров'я та Божого благословення на довге щасливе життя.

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Хай в році новім,

при святому Різдві,

всі мрії сповняються –

давні й нові.

Як тим пастирям,

хай вам ангел щоднини

приносить додому

приємні новини!

Царі, що ітимуть

Ісуса вітати,

хай вступлять з дарами

й до вашої хати!

Христос Рождається!

Різдво 2023 / Фото pruvitannja.com.ua

Коли Різдвяна ніч засяє зірками, нехай ваше найбільше бажання збудеться. Хай майбутнє принесе розуміння сенсу буття та власного щастя! Хай минуле приходить тільки зі світлими спогадами, а теперішнє залишається успішним та радісним!

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Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято хочу побажати бачити тільки найкраще у світі та знаходити у людях добро. Даруйте надію близьким, втілюйте свої мрії та щиро вірте і ніколи не забувайте про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що вже є, і насолоджуватись кожним моментом життя!