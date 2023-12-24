Вже друге Різдво українці зустрічають під час повномасштабного вторгнення, яке оголосила Росія 24 лютого 2022 року. Тож подякуймо нашим захисникам та захисницям за те, що можемо зібратися у сімейному колі та відсвяткувати це світле свято.
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Редакція 24 Каналу вітає всіх українців з прийдешнім Різдвом. Віримо, що зовсім скоро святкуватимемо новорічні та різдвяні свята під мирним небом. Нехай добро, злагода, любов, світло та тепло зігрівають ваші серця.
Публікуємо підбірку теплих привітань у прозі, віршах та картинках, які ви можете надіслати найріднішим людям: родичам, друзям та знайомим.
Привітання з Різдвом у прозі та віршах
Вітаю із найсвітлішим святом — із Різдвом Христовим! Нехай у вашій родині панує мир, злагода та любов, нехай діти ростуть добрими та вдячними, а бідність ніколи не постукає у ваші двері. Бажаю багатства, гармонії, сімейного затишку та добробуту! І хай янгол різдвяний захищає вашу родину!
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Наближається світле свято Різдва Христового. Вітаємо всіх і бажаємо душевної рівноваги, віри в добро та світле майбутнє. Адже саме віра робить нас впевненими в собі й у Божій благодаті. Христос народився! Славімо його! Зі святом!
Різдво 2023 / Фото Pinterest
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Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить вас щасливо вранці!
І принесе у вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов’ю
Та подарує вам здоров’я.
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З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов’ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія.
Різдво 2023 / Фото art-shop.com.ua
Різдво 2023 / Фото lux.fm
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Щасливого Різдва, любий друже! Хочу від щирого серця побажати тобі найсвітлішого щастя, міцного здоров'я, безмірної любові в серці. Нехай кожен новий день дарує тобі яскраві фарби та полум'яні емоції! Нехай різдвяна казка подарує твоєму дому тепло, затишок та радість!
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З Різдвом Христовим! Бажаю миру твоєму дому, твоєму серцю, твоїй душі. Нехай яскрава зоря веде тебе по вірному шляху до добробуту, нехай у твоєму житті буде радість, любов, надія, віра та успіх. Бажаю сімейного затишку, міцного здоров'я та Божого благословення на довге щасливе життя.
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Хай в році новім,
при святому Різдві,
всі мрії сповняються –
давні й нові.
Як тим пастирям,
хай вам ангел щоднини
приносить додому
приємні новини!
Царі, що ітимуть
Ісуса вітати,
хай вступлять з дарами
й до вашої хати!
Христос Рождається!
Різдво 2023 / Фото pruvitannja.com.ua
Коли Різдвяна ніч засяє зірками, нехай ваше найбільше бажання збудеться. Хай майбутнє принесе розуміння сенсу буття та власного щастя! Хай минуле приходить тільки зі світлими спогадами, а теперішнє залишається успішним та радісним!
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Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято хочу побажати бачити тільки найкраще у світі та знаходити у людях добро. Даруйте надію близьким, втілюйте свої мрії та щиро вірте і ніколи не забувайте про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що вже є, і насолоджуватись кожним моментом життя!