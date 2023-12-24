Уже второе Рождество украинцы встречают во время полномасштабного вторжения, объявленного Россией 24 февраля 2022 года. Поэтому поблагодарим наших защитников и защитниц за то, что можем собраться в семейном кругу и отпраздновать этот светлый праздник.
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Редакция 24 Канала поздравляет всех украинцев с наступающим Рождеством. Верим, что совсем скоро будем праздновать новогодние и рождественские праздники под мирным небом. Пусть добро, согласие, любовь, свет и тепло согревают ваши сердца.
Публикуем подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и картинках, которые вы можете отправить родным людям: родственникам, друзьям и знакомым.
Поздравления с Рождеством в прозе и стихах
Поздравляю с самым светлым праздником – с Рождеством! Пусть в вашей семье царит мир, согласие и любовь, пусть дети растут добрыми и благодарными, а бедность никогда не постучается в вашу дверь. Желаю богатства, гармонии, семейного уюта и благополучия! И пусть ангел рождественский защищает вашу семью!
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Приближается светлый праздник Рождества. Поздравляем всех и желаем душевного равновесия, веры в доброе и светлое будущее. Ведь именно вера делает нас уверенными в себе и в благодати Божией. Христос родился! Славим его! С праздником!
Рождество 2023 / Фото Pinterest
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Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить вас щасливо вранці!
І принесе у вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов’ю
Та подарує вам здоров’я.
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З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов’ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія.
Рождество 2023 / Фото art-shop.com.ua
Рождество 2023 / Фото lux.fm
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Счастливого Рождества, дорогой друг! Хочу от всего сердца пожелать тебе самого светлого счастья, крепкого здоровья, безмерной любви в сердце. Пусть каждый новый день дарит тебе яркие краски и пламенные эмоции! Пусть рождественская сказка подарит твоему дому тепло, уют и радость!
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С Рождеством! Желаю мира твоему дому, твоему сердцу, твоей душе. Пусть яркая звезда ведет тебя по верному пути к благополучию, пусть в твоей жизни будет радость, любовь, надежда, вера и успех. Желаю семейного уюта, крепкого здоровья и благословения Бога на долгую счастливую жизнь.
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Хай в році новім,
при святому Різдві,
всі мрії сповняються –
давні й нові.
Як тим пастирям,
хай вам ангел щоднини
приносить додому
приємні новини!
Царі, що ітимуть
Ісуса вітати,
хай вступлять з дарами
й до вашої хати!
Христос Рождається!
Рождество 2023 / Фото pruvitannja.com.ua
Когда Рождественская ночь засияет звездами, пусть ваше самое большое желание сбудется. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и собственного счастья! Пусть прошлое приходит только со светлыми воспоминаниями, а настоящее остается успешным и радостным!
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Поздравляю с Рождеством! В этот светлый праздник хочу пожелать видеть только самое лучшее в мире и находить в людях добро. Дарите надежду близким, воплощайте свои мечты и искренне верьте и никогда не забывайте о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что есть, и наслаждаться каждым моментом жизни!