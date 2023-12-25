Ісус Христос народився у Вифлеємі у сім'ї Діви Марія та Йосифа. Тієї ночі благу звістку людям сповістила яскрава зоря. Першими в яслах маленького Ісуса побачили пастухи, яким гарну новину повідомив ангел. Згодом вони розповіли про це й іншим жителям.
Актуально Календар свят та вихідних на грудень 2023 в Україні: чи будуть українці відпочивати на Різдво
Редакція 24 Каналу вітає всіх українців з Різдвом Христовим. Бажаємо миру, перемоги, здоров'я та щастя. З нагоди свята публікуємо підбірку картинок-привітань.
Христос народився! Славімо Його!
Картинки-привітання з Різдвом Христовим
Світле свято Різдва / Фото kartynka.top
Світле свято Різдва / Фото kartynka.top
Світле свято Різдва / Фото Joy Pup
Світле свято Різдва / Фото Gazeta.ua
Світле свято Різдва / Фото "Дзеркало тижня"
Світле свято Різдва / Фото Telegraf
Світле свято Різдва / Фото lux.fm
Світле свято Різдва / Фото lux.fm
Світле свято Різдва / Фото maximum.fm
Світле свято Різдва / Фото NV
Світле свято Різдва / Фото ICTV