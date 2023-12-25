Ісус Христос народився у Вифлеємі у сім'ї Діви Марія та Йосифа. Тієї ночі благу звістку людям сповістила яскрава зоря. Першими в яслах маленького Ісуса побачили пастухи, яким гарну новину повідомив ангел. Згодом вони розповіли про це й іншим жителям.

Актуально Календар свят та вихідних на грудень 2023 в Україні: чи будуть українці відпочивати на Різдво

Редакція 24 Каналу вітає всіх українців з Різдвом Христовим. Бажаємо миру, перемоги, здоров'я та щастя. З нагоди свята публікуємо підбірку картинок-привітань.

Христос народився! Славімо Його!

Картинки-привітання з Різдвом Христовим

Світле свято Різдва / Фото kartynka.top

Світле свято Різдва / Фото kartynka.top

Світле свято Різдва / Фото Joy Pup

Світле свято Різдва / Фото Gazeta.ua

Світле свято Різдва / Фото "Дзеркало тижня"

Світле свято Різдва / Фото Telegraf

Світле свято Різдва / Фото lux.fm

Світле свято Різдва / Фото lux.fm

Світле свято Різдва / Фото maximum.fm

Світле свято Різдва / Фото NV