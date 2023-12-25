Иисус Христос родился в Вифлееме в семье Девы Мария и Иосифа. В ту ночь благую весть людям возвестила яркая звезда. Первыми в яслях маленького Иисуса увидели пастухи, которым хорошую новость сообщил ангел. Впоследствии они рассказали об этом и другим жителям.
Актуально Календарь праздников и выходных на декабрь 2023 в Украине: будут ли украинцы отдыхать на Рождество
Редакция 24 Канала поздравляет всех украинцев с Рождеством. Желаем мира, победы, здоровья и счастья. По случаю праздника публикуем подборку картинок-поздравлений.
Христос родился! Славим Его!
Картинки-поздравления с Рождеством
Светлый праздник Рождества / Фото kartynka.top
Светлый праздник Рождества / Фото kartynka.top
Светлый праздник Рождества / Фото Joy Pup
Светлый праздник Рождества / Фото Gazeta.ua
Светлый праздник Рождества / Фото "Зеркало недели"
Светлый праздник Рождества / Фото Telegraf
Светлый праздник Рождества / Фото lux.fm
Светлый праздник Рождества / Фото lux.fm
Светлый праздник Рождества / Фото maximum.fm
Светлый праздник Рождества / Фото NV
Светлый праздник Рождества / Фото ICTV