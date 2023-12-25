Иисус Христос родился в Вифлееме в семье Девы Мария и Иосифа. В ту ночь благую весть людям возвестила яркая звезда. Первыми в яслях маленького Иисуса увидели пастухи, которым хорошую новость сообщил ангел. Впоследствии они рассказали об этом и другим жителям.

Актуально Календарь праздников и выходных на декабрь 2023 в Украине: будут ли украинцы отдыхать на Рождество

Редакция 24 Канала поздравляет всех украинцев с Рождеством. Желаем мира, победы, здоровья и счастья. По случаю праздника публикуем подборку картинок-поздравлений.

Христос родился! Славим Его!

Картинки-поздравления с Рождеством

Светлый праздник Рождества / Фото kartynka.top

Светлый праздник Рождества / Фото kartynka.top

Светлый праздник Рождества / Фото Joy Pup

Светлый праздник Рождества / Фото Gazeta.ua

Светлый праздник Рождества / Фото "Зеркало недели"

Светлый праздник Рождества / Фото Telegraf

Светлый праздник Рождества / Фото lux.fm

Светлый праздник Рождества / Фото lux.fm

Светлый праздник Рождества / Фото maximum.fm

Светлый праздник Рождества / Фото NV