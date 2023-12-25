Не забудьте сьогодні привітати рідних та друзів з Різдвом. Проведіть цей день разом, у мирі, злагоді та спокої. Нехай ніщо не зіпсує святковий настрій.
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24 Канал підготував зворушливі привітання з Різдвом Христовим у віршах та прозі. Зберігайте нашу чудову добірку, щоб привітати теплими словами близьких людей.
Христос народився! Славімо Його!
Привітання з Різдвом у віршах
Різдво Христове входить в хату,
Нехай життя буде багате.
Живіть у настрої, достатку,
Всіляких благ у вашу хатку!
Нехай з Різдвом прибуде щастя,
Повз вас проходять негаразди.
В житті панує лиш кохання,
Чекають добрі лиш зізнання!
***
Сім’ю щиро вашу вітаю!
І в день цей зимовий бажаю
В здоров’ї, турботі й злагоді жити,
Не мати причин, щоб тужити,
Хай буде це свято казковим,
Вітаю з Різдвом Христовим!
Різдво в Україні / Фото maximum.fm
***
Різдво спустилося на землю,
І світить зірочка ясна.
Зима малює білим пензлем,
А на столі горить свіча.
Сердечно Вас з Різдвом вітаю!
Хай щастям повниться душа,
Хай Бог завжди допомагає,
Дарує справжні чудеса!
Любові, віри та надії,
Смирення, миру і тепла.
Хай збудуться важливі мрії,
Здорова буде вся сім’я!
Хай на столі буде багато,
І коляда нехай звучить.
Нехай в серцях панує свято,
Бо народився Божий син!
***
З Різдвом Христовим вас вітаю!
Здоров’я, радощів бажаю.
Нехай Господь благословить
На кожен день, на кожну мить!
Живіть у щасті та достатку,
Добра та миру в вашу хатку.
Хай лише добрі будуть справи
Та благ не буде вам замало!
Різдво в Україні / Фото "ТСН"
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Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
Привітання з Різдвом у прозі
Бажаю на Різдво теплого полум'я біля каміна, любові та затишку в домашній атмосфері, коли з полум'я стрибають дрібні яскраві іскорки надії, коли теплі долоні рідних вселяють віру в щасливе майбутнє, а зверху Господь благословляє щастям!
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Вітаємо з Різдвом Христовим! У це світле свято бажаємо миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, радості, міцного здоров’я та всіх благ! Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!
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З Різдвом! Хочу від щирого серця побажати, щоб дорога вела по вірному шляху, щоб тільки любов і тепло панували у вашому домі. Добробуту, процвітання та душевної гармонії. Нехай ангел-охоронець завжди буде поряд і ніколи вас не покидає!
Різдво в Україні / Фото з відкритих джерел
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Христос народився! Славімо Його! Хай світле свято Різдва Христового принесе мир і злагоду у кожну домівку. Хай всі негаразди відійдуть у небуття, а поряд завжди крокують щастя та любов. Мирного і світлого Різдва!
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Вітаємо з Різдвом Христовим! Нехай ваш дім завжди наповнюється теплом, радістю і затишком, щоб лунав веселий сміх малят, а Ісусик з ангеликами завжди оберігали вашу родину! Христос народився! Славімо Його!