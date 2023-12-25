Не забудьте поздравить родных и друзей с Рождеством. Проведите этот день вместе, в мире, согласии и спокойствии. Пусть ничто не испортит праздничное настроение.
Интересно Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца
24 Канал подготовил трогательные поздравления с Рождеством в стихах и прозе. Сохраняйте нашу отличную подборку, чтобы поздравить теплыми словами близких людей.
Христос родился! Славим Его!
Поздравления с Рождеством в стихах
Різдво Христове входить в хату,
Нехай життя буде багате.
Живіть у настрої, достатку,
Всіляких благ у вашу хатку!
Нехай з Різдвом прибуде щастя,
Повз вас проходять негаразди.
В житті панує лиш кохання,
Чекають добрі лиш зізнання!
***
Сім’ю щиро вашу вітаю!
І в день цей зимовий бажаю
В здоров’ї, турботі й злагоді жити,
Не мати причин, щоб тужити,
Хай буде це свято казковим,
Вітаю з Різдвом Христовим!
Рождество в Украине / Фото maximum.fm
***
Різдво спустилося на землю,
І світить зірочка ясна.
Зима малює білим пензлем,
А на столі горить свіча.
Сердечно Вас з Різдвом вітаю!
Хай щастям повниться душа,
Хай Бог завжди допомагає,
Дарує справжні чудеса!
Любові, віри та надії,
Смирення, миру і тепла.
Хай збудуться важливі мрії,
Здорова буде вся сім’я!
Хай на столі буде багато,
І коляда нехай звучить.
Нехай в серцях панує свято,
Бо народився Божий син!
***
З Різдвом Христовим вас вітаю!
Здоров’я, радощів бажаю.
Нехай Господь благословить
На кожен день, на кожну мить!
Живіть у щасті та достатку,
Добра та миру в вашу хатку.
Хай лише добрі будуть справи
Та благ не буде вам замало!
Рождество в Украине / Фото "ТСН"
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Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
Поздравления с Рождеством в прозе
Желаю на Рождество теплого пламени у камина, любви и уюта в домашней атмосфере, когда с пламени прыгают мелкие яркие искорки надежды, когда теплые ладони родных внушают веру в счастливое будущее, а сверху Господь благословляет счастьем!
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Поздравляем с Рождеством! В этот светлый праздник желаем мира и покоя в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!
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С Рождеством! Хочу от всего сердца пожелать, чтобы дорога вела по верному пути, чтобы только любовь и тепло царили в вашем доме. Благополучия, процветания и душевной гармонии. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и никогда вас не покидает!
Рождество в Украине / Фото из открытых источников
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Христос родился! Славим Его! Пусть светлый праздник Рождества принесет мир и согласие в каждый дом. Пусть все невзгоды уйдут в небытие, а рядом всегда шагают счастье и любовь. Мирного и светлого Рождества!
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Поздравляем с Рождеством! Пусть ваш дом всегда наполняется теплом, радостью и уютом, чтобы раздавался веселый смех малышей, а Иисус с ангелами всегда оберегали вашу семью! Христос родился! Славим Его!