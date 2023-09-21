Сьогодні – Різдво Богородиці за старим стилем: ніжні картинки до цього дня
Різдво Пресвятої Богородиці – велика подія для християн. Адже у цей день народилася Діва Марія, Мати Ісуса Христа.
Згідно з новим церковним календарем, багато свят змінили свої дати. Це стосується й Різдва Богородиці. Тепер його відзначають 8 вересня, а раніше – було 23 вересня. 24 Канал зібрав кілька картинок з привітаннями до Різдва Пресвятої Богородиці за старим стилем.
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Картинки-привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці
З Різдвом Богородиці / Фото "Моя Вінниця"
З Різдвом Богородиці / Фото "Моя Вінниця"
Різдво Пресвятої Богородиці / Фото КМР
Різдво Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest
З Різдвом Богородиці / Фото "Телеграф"
З Різдвом Богородиці / Фото Amazing Ukraine
З Різдвом Богородиці / Фото Amazing Ukraine
Різдво Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest
З Різдвом Богородиці / Фото "Україна Live"
З Різдвом Богородиці / Фото Журнал "Ліза"