Сьогодні – Різдво Богородиці за старим стилем: ніжні картинки до цього дня

21 вересня 2023, 06:00
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Різдво Пресвятої Богородиці – велика подія для християн. Адже у цей день народилася Діва Марія, Мати Ісуса Христа.

Згідно з новим церковним календарем, багато свят змінили свої дати. Це стосується й Різдва Богородиці. Тепер його відзначають 8 вересня, а раніше – було 23 вересня. 24 Канал зібрав кілька картинок з привітаннями до Різдва Пресвятої Богородиці за старим стилем.

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Картинки-привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці


З Різдвом Богородиці / Фото "Моя Вінниця"


З Різдвом Богородиці / Фото "Моя Вінниця"


Різдво Пресвятої Богородиці / Фото КМР


Різдво Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest


З Різдвом Богородиці / Фото "Телеграф"


З Різдвом Богородиці / Фото Amazing Ukraine


З Різдвом Богородиці / Фото Amazing Ukraine


Різдво Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest


З Різдвом Богородиці / Фото "Україна Live"


З Різдвом Богородиці / Фото Журнал "Ліза"


Різдво Пресвятої Богородиці / Фото "Вітаннячко"

Автор: Вікторія Козар