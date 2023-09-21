Згідно з новим церковним календарем, багато свят змінили свої дати. Це стосується й Різдва Богородиці. Тепер його відзначають 8 вересня, а раніше – було 23 вересня. 24 Канал зібрав кілька картинок з привітаннями до Різдва Пресвятої Богородиці за старим стилем.

Важливо Стрітення Господнє у 2024 році: коли припадає свято за новим календарем

Картинки-привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці



З Різдвом Богородиці / Фото "Моя Вінниця"



З Різдвом Богородиці / Фото "Моя Вінниця"



Різдво Пресвятої Богородиці / Фото КМР



Різдво Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest



З Різдвом Богородиці / Фото "Телеграф"



З Різдвом Богородиці / Фото Amazing Ukraine



З Різдвом Богородиці / Фото Amazing Ukraine



Різдво Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest



З Різдвом Богородиці / Фото "Україна Live"



З Різдвом Богородиці / Фото Журнал "Ліза"



Різдво Пресвятої Богородиці / Фото "Вітаннячко"