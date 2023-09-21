Согласно новому церковному календарю, многие праздники изменили свои даты. Это касается и Рождества Богородицы. Теперь его отмечают 8 сентября, а раньше было 23 сентября. 24 Канал собрал несколько картинок с поздравлениями к Рождеству Пресвятой Богородицы по старому стилю.

Важно Сретение Господне в 2024 году: когда выпадает праздник по новому календарю

Картинки-поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы



С Рождеством Богородицы / Фото "Моя Винница"



С Рождеством Богородицы / Фото "Моя Винница"



Рождество Пресвятой Богородицы / Фото КМР



Рождество Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest



С Рождеством Богородицы / Фото "Телеграф"



С Рождеством Богородицы / Фото Amazing Ukraine



С Рождеством Богородицы / Фото Amazing Ukraine



Рождество Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest



С Рождеством Богородицы / Фото "Украина Live"



С Рождеством Богородицы / Фото Журнал "Лиза"



Рождество Пресвятой Богородицы / Фото "Поздравление"