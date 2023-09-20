Наши предки считали, что в этот день встречается зима с весной. Если будет холодно, то победила зима, если тепло – весна. Впрочем, на самом деле праздник возник в христианстве и означает встречу Сына Божьего с людьми. Когда приходится Сретение в 2024 году – подскажет 24 Канал.

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Когда Сретение Господне в 2024 году

Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины перешли с юлианского на новоюлианский календарь еще 1 сентября. Некоторые праздники получили новые даты: будут отмечаться на 13 дней раньше.

Таким образом, Сретение Господне отныне будем праздновать не 15 февраля, а 2 февраля. Это касается как католиков, так и православных.

В этот день христиане чествуют встречу Иисуса Христа с народом. Потому что Дева Мария и Иосиф прибыли в церковь с маленьким Иисусом, чтобы поблагодарить Бога за младенца.

В святыне их встретил Симеон Богоприемник. Он стал символом людей, ожидая пришествия Христа. К тому моменту Симеон жил уже почти 300 лет. Случилось так, что после того, как мужчина взял первенца на руки, он умер.