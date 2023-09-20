У народі заведено вважати, що в цей день зустрічаються зима та весна. Якщо буде холодно – то перемогла зима, якщо тепло – весна. Утім, насправді свято виникло у християнстві та означає зустріч Сина Божого з людьми. Коли припадає Стрітення у 2024 році – підкаже 24 Канал.

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Коли Стрітення Господнє у 2024 році

Як відомо, Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли з юліанського на новоюліанський календар ще 1 вересня. Деякі свята отримали нові дати: будуть відзначатися на 13 днів раніше.

Таким чином, Стрітення Господнє відтепер будемо святкувати не 15 лютого, а 2 лютого. Це стосується як католиків, так і православних.

У цей день християни вшановують зустріч Ісуса Христа з народом. Тому що Діва Марія та Йосиф прибули в церкву з маленьким Ісусом, аби подякувати Богу за немовля.

У святині їх зустрів Симеон Богоприємець. Він став символом людей, адже очікував пришестя Христа. На той момент Симеон жив вже майже 300 років. Сталося так, що після того, як чоловік взяв первістка на руки, він помер.