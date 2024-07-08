Так, існують прізвища, що давали виключно багатіям або людям, які мали гарну вдачу. LifeStyle 24 детальніше розповість про українські прізвища, які точно вас здивують. Деякі варіанти змусять усміхнутися.

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Рідкісні українські прізвища

Безмозкий – власниками цього прізвища є 10 українців. Вони проживають на території Придніпров'я (Запорізька та Дніпропетровська області).

Вихопень – 694 людини наразі має це прізвище. Попри кількість його носіїв, родове ім'я вважається рідкісним. Більшість власників прізвища проживає на Галичині.

Заваликут – існує лише дві людини, які мають це родове ім'я. Вони проживають у Києві.

Загубипалець – носіями цього прізвища є 31 українець. Ці люди живуть на території Криму.

Кривоглавий – прізвище є справді рідкісним, бо наразі є лише 6 людей, які його мають. Такі українці мешкають на Галичині.

Куропась – 38 людей мають це прізвище. Вони також проживають на Галичині.

Лизун – цікаве родове ім'я поширене на Придніпров'ї. Його носіями є 949 людей.

Лиходід – люди, які мають це прізвище, проживають у Криму. Родове ім'я збереглося у 864 людей.

Пізнюк – прізвище поширене серед мешканців Галичини. Його власниками є 58 українців.

Пірникоза – більшість носіїв родового імені проживає на Поділлі. Таких українців наразі є 13 людей.

Прихід – 75 власників цього прізвища проживає на Галичині.

Псяр – вважається рідкісним прізвищем, оскільки його носіїв налічується лише 4 людини. Власники родового імені проживають на території Харківської, Сумської, Луганської та Донецької областей.

Секретний – люди, які мають це прізвище, мешкають на Придніпров'ї. Родове ім'я збереглося у кількох українців.

Цікаво, що в Україні також поширені прізвища, носіями яких були жінки, що очолювали рід. Серед них є: Гальченко, Гальчук, Ганзенко, Гандзюк, Любченко, Харитенко, Химченко, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Натальченко, Наталуха, Наталенко та інші.