Так, существуют фамилии, что давали исключительно богачам или людям, которые имели хорошую удачу. LifeStyle 24 подробнее расскажет об украинских фамилиях, которые точно вас удивят. Некоторые варианты заставят улыбнуться.

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Редкие украинские фамилии и имена

Безмозглый – владельцами этой фамилии являются 10 украинцев. Они проживают на территории Приднепровья (Запорожская и Днепропетровская области).

Выхопень – 694 человека сейчас имеет эту фамилию. Несмотря на количество его носителей, родовое имя считается редким. Большинство владельцев фамилии проживает на Галичине.

Заваликут – существует только два человека, которые имеют это родовое имя. Они проживают в Киеве.

Загубипалец – носителями этой фамилии является 31 украинец. Эти люди живут на территории Крыма.

Кривоглавый – фамилия действительно редкая, потому что сейчас есть только 6 человек, которые его имеют. Такие украинцы живут на Галичине.

Куропась – 38 человек имеют эту фамилию. Они также проживают на Галичине.

Лизун – интересное родовое имя распространено на Приднепровье. Его носителями являются 949 человек.

Лиходид – люди, которые имеют эту фамилию, проживают в Крыму. Родовое имя сохранилось у 864 человек.

Пизнюк – фамилия распространена среди жителей Галичины. Ее владельцами являются 58 украинцев.

Пирникоза – большинство носителей родового имени проживает на Подолье. Таких украинцев сейчас есть 13 человек.

Приход – 75 владельцев этой фамилии проживает на Галичине.

Псяр – считается редкой фамилией, поскольку его носителей насчитывается всего 4 человека. Владельцы родового имени проживают на территории Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областей.

Секретный – люди, которые имеют эту фамилию, проживают на Приднепровье. Родовое имя сохранилось у нескольких украинцев.

Интересно, что в Украине также распространены фамилии, носителями которых были женщины, возглавлявшие род. Среди них есть: Гальченко, Гальчук, Ганзенко, Гандзюк, Любченко, Харитенко, Химченко, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Натальченко, Наталуха, Наталенко и другие.