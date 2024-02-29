LifeStyle 24 публикует подборку имен, которые принесут вашим сыновьям богатство. Поэтому обязательно обратите на них внимание, если в ближайшее время станете родителями мальчика.

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Подборка мужских имен, которые притягивают деньги

Захар

Древнееврейское имя Захар означает "божья память". Такие мужчины достигают успеха в карьере благодаря своей настойчивости и мудрости. Однако для этого им необходимо быть достаточно строгими с коллегами.

Борис

В арабских странах имя Борис трактуется как "видный мужчина". А вот в Древней Персии ему давали значение "наследник". Владельцы этого имени – серьезные мужчины, которые являются лидерами как на работе, так и среди друзей. Ведь они умеют все организовать, а также выделяются невероятной коммуникабельностью.

Владимир

Имя Владимир со старонемецкого языка переводится как "большая власть", "большая сила". Интересно, что раньше оно было языческим, а христианским стало, потому что принадлежало Владимиру Великому, который крестил Киевскую Русь.

Владимиры обладают лидерскими качествами характера, которые однозначно помогают им на работе. Обычно они много работают, ведь любят завершать все дела, которые запланировали на день.

Счастливые имена для мальчиков / Фото Unsplash

Алексей

Имя Алексей – древнегреческого происхождения и образовалось от двух слов: "алексо" и "алексиос" ("предотвращать", "защищать", "отражать"). Было особенно распространено на территории Киевской Руси.

Мужчины, которые имеют это имя, очень амбициозные, решительные и упрямые. Они во всем стараются проявлять инициативу, поскольку хотят быть успешными.

Роман

Имя Роман считается одним из самых популярных в Украине. С древнегреческого языка оно переводится как "сильный", "крепкий", а с латинского – "римлянин", "то, что из Рима", "римский".

С самого детства Романы выделяются своей любознательностью и трудолюбием. Кроме того, они притягивают к себе хороших людей. Также являются неплохими руководителями и всегда достигают поставленных целей.

Список мужских имен, которые притягивают успех

Есть еще несколько мужских имен, которые приносят успех. Их владельцы являются настоящими победителями по жизни и достигают хороших результатов в карьере.