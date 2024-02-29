LifeStyle 24 публікує добірку імен, які принесуть вашим синам багатство. Тому обов'язково зверніть на них увагу, якщо найближчим часом станете батьками хлопчика.

Яка краса Так називали своїх синів наші пращури: 7 старовинних українських імен для хлопчиків

Добірка чоловічих імен, які притягують гроші

Захар

Давньоєврейське ім'я Захар означає "божа пам'ять". Такі чоловіки досягають успіху в кар'єрі завдяки своїй наполегливості та мудрості. Однак для цього їм необхідно бути достатньо строгими з колегами.

Борис

В арабських країнах ім'я Борис трактується як "видний чоловік". А от у Стародавній Персії йому давали значення "спадкоємець". Власники цього імені – серйозні чоловіки, які є лідерами як на роботі, так і серед друзів. Адже вони вміють все організувати, а також виділяються неймовірною комунікабельністю.

Володимир

Ім'я Володимир зі старонімецької мови перекладається як "велика влада", "велика сила". Цікаво, що раніше воно було язичницьким, а християнським стало, бо належало Володимиру Великому, який охрестив Київську Русь.

Володимири володіють лідерськими якостями характеру, які однозначно допомагають їм на роботі. Зазвичай вони багато працюють, адже люблять завершувати усі справи, які запланували на день.

Щасливі імена для хлопчиків / Фото Unsplash

Олексій

Ім'я Олексій – давньогрецького походження та утворилося від двох слів: "алексо" та "алексіос" ("запобігати", "захищати", "відображати"). Було особливо поширене на території Київської Русі.

Чоловіки, які мають це ім'я, дуже амбітні, рішучі та вперті. Вони у всьому намагаються проявляти ініціативу, оскільки хочуть бути успішними.

Роман

Ім'я Роман вважається одним із найпопулярніших в Україні. З давньогрецької мови воно перекладається як "сильний", "міцний", а з латинської – "римлянин", "то, що з Риму", "римський".

З самого дитинства Романи виділяються своєю допитливістю та працьовитістю. Крім того, вони притягують до себе хороших людей. Також є непоганими керівниками й завжди досягають поставлених цілей.

Список чоловічих імен, які притягують успіх

Є ще декілька чоловічих імен, які приносять успіх. Їхні власники є справжніми переможцями по житті та досягають хороших результатів у кар'єрі.