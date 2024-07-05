В древности женщина не имела столько прав, как мужчины. Только лицам мужского пола можно было стать главой рода. И этот статус переходил к женщине лишь в тех случаях, если в семье не становилось мужчины.

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Какие украинские фамилии указывают на то, что женщина возглавляла род

Если женщина возглавляла род, семья получала фамилию, происходящую от ее имени. Проверьте этот список – если в нем вам удастся найти свою фамилию, значит ваш род возглавляла женщина.

  • Гальченко, Гальчук, Ганзенко, Гандзюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко.
  • Любащенко, Любченко, Любарщук.
  • Евдошенко, Ивженко, Харитенко, Химченко, Хивренко.
  • Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома.
  • Натальченко, Наталуха, Наталенко.
  • Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук.
  • Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольжич, Ольжиченко.
  • Мотрук, Мотрич, Мотриненко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко.
  • Мащенко, Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук.

Интересно, что в Украине также распространены шляхетские и церковные фамилии довольно распространены в Украине. Их можно отличить по таким суффиксам: -ич, -ович, -ский, -цкий, -овский, -ивский, -евский, -евский.