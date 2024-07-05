В древности женщина не имела столько прав, как мужчины. Только лицам мужского пола можно было стать главой рода. И этот статус переходил к женщине лишь в тех случаях, если в семье не становилось мужчины.

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Какие украинские фамилии указывают на то, что женщина возглавляла род

Если женщина возглавляла род, семья получала фамилию, происходящую от ее имени. Проверьте этот список – если в нем вам удастся найти свою фамилию, значит ваш род возглавляла женщина.

Гальченко, Гальчук, Ганзенко, Гандзюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко.

Любащенко, Любченко, Любарщук.

Евдошенко, Ивженко, Харитенко, Химченко, Хивренко.

Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома.

Натальченко, Наталуха, Наталенко.

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук.

Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольжич, Ольжиченко.

Мотрук, Мотрич, Мотриненко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко.

Мащенко, Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук.

Интересно, что в Украине также распространены шляхетские и церковные фамилии довольно распространены в Украине. Их можно отличить по таким суффиксам: -ич, -ович, -ский, -цкий, -овский, -ивский, -евский, -евский.