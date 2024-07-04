Шляхетскими считаются топонимические родовые имена. Именно благодаря этому можно узнать, что когда-то шляхтич имел в своей собственности город, село или хутор. Псевдошляхетскими являются фамилии Андриевский, Томский, Иваницкий, Яновский, Романовский и Мариевский. Больше об этом читайте в материале.
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Подборка шляхетских фамилий
- Артемович.
- Бабанский.
- Браницкий.
- Вишневецкий.
- Гриневский.
- Домонтович.
- Езерский.
- Журавский.
- Зинкевич.
- Заболоцкий.
- Иваницкий.
- Исаевич.
- Юхновский.
- Ясинский.
Происхождение украинских фамилий / Фото Canva
Довольно много есть топонимических фамилий, то есть они образовались от названий различных местностей. Например, речь идет о реке, озере или горе. Вот какие родовые имена попали в такой список: Белоцерковский, Васильковский, Глуховский, Днестровский, Корецкий, Лещинский, Миргородский, Обуховский, Саксаганский, Уманец, Яновский и Чигиринский. Согласитесь, что некоторые по звучанию напоминают еще и города или села.
Список церковных фамилий
Люди, которые имели какое-то духовное звание, также получали особые фамилии. Это, в частности, происходило после того, как они заканчивали обучение в семинариях или Могилянской Академии. Речь идет о XVIII-XIX веках. Вот эти родовые имена: Вознесенский, Спасский, Никольский, Спасокукоцкий и Рождественский.