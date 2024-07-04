Шляхетскими считаются топонимические родовые имена. Именно благодаря этому можно узнать, что когда-то шляхтич имел в своей собственности город, село или хутор. Псевдошляхетскими являются фамилии Андриевский, Томский, Иваницкий, Яновский, Романовский и Мариевский. Больше об этом читайте в материале.

Тоже интересно Какие 10 фамилий попали в список самых популярных: возможно, найдется и ваша

Подборка шляхетских фамилий

Артемович.

Бабанский.

Браницкий.

Вишневецкий.

Гриневский.

Домонтович.

Езерский.

Журавский.

Зинкевич.

Заболоцкий.

Иваницкий.

Исаевич.

Юхновский.

Ясинский.

Происхождение украинских фамилий / Фото Canva

Довольно много есть топонимических фамилий, то есть они образовались от названий различных местностей. Например, речь идет о реке, озере или горе. Вот какие родовые имена попали в такой список: Белоцерковский, Васильковский, Глуховский, Днестровский, Корецкий, Лещинский, Миргородский, Обуховский, Саксаганский, Уманец, Яновский и Чигиринский. Согласитесь, что некоторые по звучанию напоминают еще и города или села.

Список церковных фамилий

Люди, которые имели какое-то духовное звание, также получали особые фамилии. Это, в частности, происходило после того, как они заканчивали обучение в семинариях или Могилянской Академии. Речь идет о XVIII-XIX веках. Вот эти родовые имена: Вознесенский, Спасский, Никольский, Спасокукоцкий и Рождественский.