Некоторые фамилии разбросаны по всей Украине. В одном населенном пункте даже может жить много владельцев одного родового имени. О самых популярных читайте в сегодняшнем материале.

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Список самых популярных украинских фамилий

  • Мельник – 107878 владельцев.
  • Шевченко – 106340 владельцев.
  • Коваленко – 88632 владельцев.
  • Бондаренко – 88133 владельцев.
  • Бойко – 83195 владельцев.
  • Ткаченко – 82270 владельцев.
  • Кравченко – 75456 владельцев.
  • Ковальчук – 70410 владельцев.
  • Коваль – 62232 владельцев.
  • Олейник – 59375 владельцев.

Украинские фамилии и именаСамые популярные украинские фамилии / Фото Freepik

Если просмотреть список, то действительно заметно, что эти фамилии встречаются часто. Кстати, основном они происходят от названий профессий, которые были популярны среди наших предков. Единственное родовое имя – Бойко ассоциируется с этносообществом, которое называется "бойки". Больше всего носителей этой фамилии есть в Киеве (5795), Харькове (1921) и Днепре (1521). Однако его также можно услышать на Западе Украины и не только в крупных городах, но и в селах.

Две самые популярные фамилии – Мельник и Шевченко ранее носили известные украинцы. В частности, полковник армии УНР Андрей Мельник, поэт и художник Тарас Григорьевич Шевченко. Эти родовые имена, кстати, записаны еще в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы. Поэтому очевидно, что они появились достаточно давно.