Худые и полные люди настолько привлекали внимание, что им довольно часто давали особые фамилии. Больше информации об этом читайте в материале.

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Какие фамилии давали худым людям

На самом деле разгадать то, что когда-то фамилия принадлежала худым людям совсем не сложно. Ведь иногда им даже сейчас дают такие прозвища. Часто указывают на то, что уже видно ребра, или что остались одни кости.

  • Сухой.
  • Сухоребрый.
  • Кащей.
  • Худой.

Кстати, от последней фамилии образовались производные: Худашов, Худенко, Худяк и Худяков. Поэтому, вероятно, она была довольно популярной когда-то.

Украинские фамилии Какие фамилии давали худым и полным людям / Фото Freepik

Какие фамилии давали полным людям

Родовых имен, которые получали полные люди, намного больше. Когда-то друг друга так называли сначала в шутку, а уже потом – употребляли как фамилии.

  • Бобряк.
  • Круглый.
  • Пышный.
  • Полненький.
  • Пухленький.
  • Балябин.
  • Батан.
  • Бубенько.
  • Гладкий.
  • Годованый.
  • Жирный.
  • Курдюков.
  • Курдюмов.
  • Натоптанный.
  • Пузан.
  • Сытый.
  • Толстый.
  • Череватый.

От этих фамилий также образовалось немало производных. К примеру, Бобряшов, Кругленко, Круглик, Пишка, Батанин, Гладкевич, Пузаков, Товстенко.

Если ознакомиться с этими фамилиями, то можно узнать, как выглядели ваши предки: имели они лишний вес или нет? Конечно, сейчас строение вашего тела может быть совсем другим, поэтому родовое имя совсем не будет ассоциироваться с ним.