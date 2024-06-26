Худі та повні люди настільки привертали увагу, що їм досить часто давали особливі прізвища. Більше інформації про це читайте у матеріалі.

Теж цікаво Ці прізвища раніше належали історичним особистостям: можливо, саме ви з їхнього роду

Які прізвища давали худим людям

Насправді розгадати те, що колись прізвище належало худим людям зовсім не складно. Адже інколи їм навіть зараз дають такі прізвиська. Часто вказують на те, що вже видно ребра, або що залишились самі кістки.

Сухий.

Сухоребрий.

Кащей.

Худий.

До речі, від останнього прізвища утворилися похідні: Худашов, Худенко, Худяк та Худяков. Тож, ймовірно, воно було доволі популярним колись.

Які прізвища давали худим та повним людям / Фото Freepik

Які прізвища давали повним людям

Родових імен, які отримували повні люди, є набагато більше. Колись одне одного так називали спершу жартома, а вже потім – вживали як прізвища.

Бобряк.

Круглий.

Пишний.

Повненький.

Пухкий.

Балябін.

Батан.

Бубенько.

Гладкий.

Годований.

Жирний.

Курдюков.

Курдюмов.

Натоптаний.

Пузан.

Ситний.

Товстий.

Череватий.

Від цих прізвищ також утворилося чимало похідних. До прикладу, Бобряшов, Кругленко, Круглик, Пишка, Батанін, Гладкевич, Пузаков, Товстенко.

Якщо ознайомитись з цими прізвищами, то можна дізнатися, як виглядали ваші предки: мали вони зайву вагу чи ні? Звичайно, зараз будова вашого тіла може бути зовсім іншою, тому родове ім'я зовсім не асоціюватиметься з нею.