Про родові імена, які давали видатним особистостям, розповів український науковець Юліан Редько. Детальніше читайте у матеріалі.

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Прізвища, які мали видатні люди

Люди, що увійшли в історію, отримували прізвища, які утворювалися різними шляхами: через певні риси характеру, особливості зовнішності або їхні успіхи. Зокрема, йдеться про такі: Великий, Боярчук, Могила, Мудрий, Віщий та Волинець. Ці родові імена, до речі, можна почути й зараз.

Прізвище Великий зараз має 2107 людей.

Прізвище Боярчук – 3003.

Прізвище Могила – 2273.

Прізвище Мудрий – 1708.

Прізвище Волинець – 7130.

Прізвище Віщий вже не зустрічається.

Добірка українських прізвищ / Фото Freepik

Яке ще походження мають українські прізвища

Деякі прізвища утворилися ще у часи, коли правили князі, тож мають дуже давнє походження. Однак їх насправді є не так багато. Наприклад, Ружинський, Вишневецький, Косаківський, Нимерович, Чорторийський, Заславський, Виговський, Чернецький, Любомирський та Хоткевич.

Люди, які були при владі, також отримували особливі прізвища. Все залежало від того, які обов'язки включала їхня посада.

Війт.

Писарчук.

Солтис.

Войт.

Писаренко.

Старостенко.

Войтенко.

Старостюк.

Писар.

Знайомтеся з добіркою, яку наша редакція опублікувала у сьогоднішньому матеріалі. Можливо, ви знайдете своє прізвище або ж впізнаєте родове ім'я, яке належить комусь зі знайомих, друзів, однокласників або сусідів.