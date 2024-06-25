О родовых именах, которые давали выдающимся личностям, рассказал украинский ученый Юлиан Редько. Подробнее читайте в материале.

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Фамилии, которые имели выдающиеся люди

Люди, вошедшие в историю, получали фамилии, которые образовывались различными путями: из-за определенных черт характера, особенности внешности или их успехов. В частности, речь идет о таких: Великий, Боярчук, Могила, Мудрый, Вещий и Волынец. Эти родовые имена, кстати, можно услышать и сейчас.

Фамилию Великий сейчас имеет 2107 человек.

Фамилию Боярчук – 3003.

Фамилию Могила – 2273.

Фамилию Мудрый – 1708.

Фамилию Волынец – 7130.

Фамилия Вещий уже не встречается.

Подборка украинских фамилий / Фото Freepik

Какое еще происхождение имеют украинские фамилии

Некоторые фамилии образовались еще во времена, когда правили князья, поэтому имеют очень древнее происхождение. Однако их на самом деле не так много. Например, Ружинский, Вишневецкий, Косаковский, Нимерович, Черторийский, Заславский, Выговский, Чернецкий, Любомирский и Хоткевич.

Люди, которые были у власти, также получали особые фамилии. Все зависело от того, какие обязанности включала их должность.

Войт.

Писарчук.

Солтис.

Войт.

Писаренко.

Старостенко.

Войтенко.

Старостюк.

Писарь.

Знакомьтесь с подборкой, которую наша редакция опубликовала в сегодняшнем материале. Возможно, вы найдете свою фамилию или узнаете родовое имя, которое принадлежит кому-то из знакомых, друзей, одноклассников или соседей.