Деякі прізвища розкидані по всі Україні. В одному населеному пункті навіть може жити багато власників одного родового імені. Про найпопулярніші читайте у сьогоднішньому матеріалі.

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Список найпопулярніших українських прізвищ

Мельник – 107878 власників.

Шевченко – 106340 власників.

Коваленко – 88632 власників.

Бондаренко – 88133 власників.

Бойко – 83195 власників.

Ткаченко – 82270 власників.

Кравченко – 75456 власників.

Ковальчук – 70410 власників.

Коваль – 62232 власників.

Олійник – 59375 власників.

Найпопулярніші українські прізвища / Фото Freepik

Якщо переглянути список, то дійсно помітно, що ці прізвища зустрічаються часто. До речі, здебільшого вони походять від назв професій, які були популярні серед наших предків. Єдине родове ім'я – Бойко асоціюється з етноспільнотою, яка має назву "бойки". Найбільше носіїв цього прізвища є у Києві (5795), Харкові (1921) та Дніпрі (1521). Однак його також можна почути на Заході України та не лише у великих містах, але й в селах.

Два найпопулярніших прізвища – Мельник та Шевченко раніше носили відомі українці. Зокрема, полковник армії УНР Андрій Мельник, поет і художник Тарас Григорович Шевченко. Ці родові імена, до речі, записані ще у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки. Тож очевидно, що вони з'явилися досить давно.