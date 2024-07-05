У давнину жінка не мала стільки прав, як чоловіки. Лише особам чоловічої статі можна було стати головою роду. Та цей статус переходив до жінки лиш у тих випадках, якщо у сім'ї не ставало чоловіка.

До слова Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці

Які українські прізвища вказують на те, що жінка очолювала рід

Якщо жінка очолювала рід, сім'я отримувала прізвище, що походило від її імені. Перевірте цей список – якщо у ньому вам вдасться знайти своє прізвище, значить ваш рід очолювала жінка.

Гальченко, Гальчук, Ганзенко, Гандзюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко.

Любащенко, Любченко, Любарщук.

Євдошенко, Івженко, Харитенко, Химченко, Хівренко.

Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома.

Натальченко, Наталуха, Наталенко.

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук.

Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольжич, Ольжиченко.

Мотрук, Мотрич, Мотриненко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко.

Мащенко, Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук.

Цікаво, що в Україні також поширені шляхетські та церковні прізвища доволі поширені в Україні. Їх можна відрізнити за такими суфіксами: -ич, -ович, -ський, -цький, -овський, -івський, -евський, -євський.