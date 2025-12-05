Миколай Чудотворець був впливовим єпископом і навіть мав зовнішність, відмінну від тієї, яку ми бачимо на листівках. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на Храм Успіння Богородиці Пирогощої ПЦУ.

Чи був святий Миколай реальною людиною?

Миколай Чудотворець народився не на засніженій півночі, а у сонячному місті Патарі, що розташовується у сучасній Туреччині, приблизно у 270 році нашої ери. Він служив єпископом Мир Лікійських і брав участь у ключових подіях християнського світу. Зокрема, ймовірно, він був присутнім на Першому Нікейському соборі 325 року.

Навіть, коли відбувалися гоніння на християн, Миколай продовжував проповідувати християнство серед людей. За це римський імператор позбавив святого волі. Втім, коли до влади прийшов інший правитель, то Чудотворця звільнили.

Що цікаво, відтоді Миколай рятував людей від смертної кари, визволяв полонених, зціляв багатьох вірян і ніколи не відмовляв у допомозі бідним та нужденним. Після загибелі святого, його мощі продовжували зцілювати християн.

Миколай Чудотворець / Фото Pinterest

Куди Миколай кладе подарунки дітям?