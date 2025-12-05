Причиною зміщення дати стала масштабна церковна реформа, що відбулася у вересні 2023 року. Саме тоді Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква офіційно перейшли на новоюліанський календар, пише 24 Канал.
Чому День святого Миколая святкують 6 грудня?
Це рішення продиктоване необхідністю усунути розбіжність у часі, адже старий юліанський календар, за яким Церква жила століттями, був астрономічно неточним і накопичував відставання від реального сонячного року. Ця похибка складала рівно 13 днів, через що дата вшанування святого Миколая, яка в усьому світі припадає на 6 грудня, в Україні фактично перенеслася на 19-те число.
Перехід на новий стиль ліквідував це штучне запізнення, синхронізувавши українські церковні свята з більшістю християнського світу та повернувши їх на свої споконвічні місця.
Тож вже третій рік поспіль українці відзначатимуть день пам'яті Миколая Чудотворця саме 6 грудня – тоді, коли він, за церковними переказами, завершив свій земний шлях. І святкуватимуть разом з Європою, а не з пострадянським простором.
Що відомо про святого Миколая Чудотворця?
- Миколай Чудотворець народився в місті Патарі. Він з дитинства вивчав Святе Письмо, а в дорослому віці став єпископом. Миколай здійснив паломництво та роздав усе своє майно нужденним.
- Під час гоніння на християн він продовжував проповідувати, через що був позбавлений волі римським імператором. Коли до влади прийшов інший правитель, то святого звільнили. З того часу Миколай рятував людей від смертної кари та допомагав бідним. Після загибелі святого, його мощі зцілювали вірян, зазначає Храм Успіння Богородиці Пирогощої ПЦУ.
- У давнину наші предки влаштовували сімейні посиденьки, на яких співали, танцювали й проводили час разом. Батьки готували своїм дітям печиво, яке називається "миколайчики", що нагадує дідуся.
- У сучасному світі дорослі вночі кладуть малечі різноманітні подарунки під подушку. Крім цього, свято асоціюється з благодійністю, тому існує традиція надсилати солодощі або інші презенти у дитячі будинки.