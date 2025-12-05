Причиною зміщення дати стала масштабна церковна реформа, що відбулася у вересні 2023 року. Саме тоді Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква офіційно перейшли на новоюліанський календар, пише 24 Канал.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025

Чому День святого Миколая святкують 6 грудня?

Це рішення продиктоване необхідністю усунути розбіжність у часі, адже старий юліанський календар, за яким Церква жила століттями, був астрономічно неточним і накопичував відставання від реального сонячного року. Ця похибка складала рівно 13 днів, через що дата вшанування святого Миколая, яка в усьому світі припадає на 6 грудня, в Україні фактично перенеслася на 19-те число.

Перехід на новий стиль ліквідував це штучне запізнення, синхронізувавши українські церковні свята з більшістю християнського світу та повернувши їх на свої споконвічні місця.

Тож вже третій рік поспіль українці відзначатимуть день пам'яті Миколая Чудотворця саме 6 грудня – тоді, коли він, за церковними переказами, завершив свій земний шлях. І святкуватимуть разом з Європою, а не з пострадянським простором.

Коли День святого Миколая – 6 чи 19 грудня / Фото Freepik

Що відомо про святого Миколая Чудотворця?