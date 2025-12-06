24 Канал підготував щирі привітання з Днем святого Миколая у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і близьким та подаруйте їм позитивні емоції у це свято.

Привітання з Днем святого Миколая 2025 у картинках, прозі й віршах

Вітаю з Днем святого Миколая та бажаю справжнього дива та безмежної радості, добрих усмішок рідних та любові, веселих миттєвостей та гарного настрою, світлої надії та міцної віри у доброту. Нехай це свято подарує тобі присмак солодкого життя та таку ж солодку мрію.

Вітаю з Днем святого Миколая! У це чарівне свято Миколай здійснює найзаповітніші мрії, а тобі я хочу побажати, щоб твої мрії здійснилися саме так, як ти хочеш. Вір у диво, бо сьогодні все можливо! Нехай буде тобі кожного дня радість та щастя, нехай кожен новий день приносить із собою нові приємні сюрпризи, а Ангел-охоронець завжди боронить від бід та горя. Зі святом!

Привітання з Днем святого Миколая 2025 / Колаж LifeStyle24

Миколай святий приходить,

Щастя в кожен дім приносить.

Хай здійсняться всі бажання,

Мрії всі та сподівання!

Цей святий творить дива,

Хай радіє дітвора.

Всі нехай будуть здорові,

Живуть у мирі та любові!

З Днем святого Миколая

Вітаю тебе щиро.

Хай до тебе завітає

І приносить миру.

І хай творяться дива

З ласки та любові.

Щастя, радості й добра

І щоб всі були здорові.

Привітання з Днем святого Миколая 2025 / Колаж LifeStyle24

Вітаю з Днем Святого Миколая. Нехай твоє серце відкриється для справжнього дива, нехай твою душу покинуть усі сумніви та печалі, нехай сьогодні буде той самий день, коли ти розквітнеш та засяєш променями радості, щастя. Бажаю добробуту та здоров'я, солодких миттєвостей життя та щирих посмішок рідних.

Щиро вітаю з Днем святого Миколая! Зичу щастя, добра, кохання, тепла та затишку! Нехай у цей день з вами трапляються приємні сюрпризи та справжнісінькі дива! Хай до затишного дому завітають рідні та близькі! Хай Миколай залишить під подушкою цінний подаруночок!

Привітання з Днем святого Миколая 2025 / Колаж LifeStyle24

Хай покладе Миколай під подушку

Здоров'я мішок і жменю добра,

Пригоршні щастя, любові і дружби,

Трішки грошей і багато тепла.

Хай під його великим покровом

Мирно, спокійно проходить життя.

І хай замовить словечко у Бога,

Щоби щаслива була вся сім'я!

У День святого Миколая

Хай добро вам прибуває,

Світла благодать із неба –

Щоб було усе, що треба:

Радість, усмішки, достаток,

Щоб в усьому був порядок,

У добрі щоб проживати –

Миколай іде до хати!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.