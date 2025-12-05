У це свято діють важливі заборони, яких варто дотримуватися, щоб не накликати біди. Що не можна робити в День святого Миколая – розповідає 24 Канал з посиланням на Храм Успіння Богородиці Пирогощої ПЦУ.
Дивіться також Не тільки "Ой, хто, хто Миколая любить": 5 найкращих пісень до святого Миколая для дітей
Що не можна робити в День святого Миколая 2025?
- Не варто займатися хатніми справами, зокрема прибирати, прати й прасувати.
- Не слід вживати алкоголь.
- Не рекомендується їсти продукти тваринного походження, оскільки триває Різдвяний піст.
- Не можна сваритися, сперечатися та лаятися.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід важко працювати.
- Не рекомендується позичати або брати будь-які речі в борг.
- Не можна вживати алкоголь.
- Не варто ображати тварин.
- Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
День святого Миколая 2025 / Фото Freepik
Що відомо про День святого Миколая 2025?
- Миколай Чудотворець народився у сонячному місті Патарі, що розташовується у сучасній Туреччині, приблизно у 270 році нашої ери. Він служив єпископом Мир Лікійських і брав участь у ключових подіях християнського світу. Зокрема, ймовірно, він був присутнім на Першому Нікейському соборі 325 року.
- Навіть коли відбувалися гоніння на християн, Миколай продовжував проповідувати християнство серед людей. За це римський імператор позбавив святого волі. Втім, коли до влади прийшов інший правитель, то Чудотворця звільнили, зазначає Православний церковний календар.
- Що цікаво, відтоді Миколай рятував людей від смертної кари, визволяв полонених, зціляв багатьох вірян і ніколи не відмовляв у допомозі бідним і нужденним. Після загибелі святого, його мощі продовжували зцілювати християн.
- У День Святого Миколая християни відвідують церкву та моляться за здоров'я рідних і близьких. Також українці займаються приготуванням пряників "миколайчиків", які потім роздають дітям. Крім цього, 6 грудня – ідеальний час для благодійності, тому можна допомогти бідним і нужденним.