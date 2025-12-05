У це свято діють важливі заборони, яких варто дотримуватися, щоб не накликати біди. Що не можна робити в День святого Миколая – розповідає 24 Канал з посиланням на Храм Успіння Богородиці Пирогощої ПЦУ.

Дивіться також Не тільки "Ой, хто, хто Миколая любить": 5 найкращих пісень до святого Миколая для дітей

Що не можна робити в День святого Миколая 2025?

Не варто займатися хатніми справами, зокрема прибирати, прати й прасувати.

Не слід вживати алкоголь.

Не рекомендується їсти продукти тваринного походження, оскільки триває Різдвяний піст.

Не можна сваритися, сперечатися та лаятися.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід важко працювати.

Не рекомендується позичати або брати будь-які речі в борг.

Не можна вживати алкоголь.

Не варто ображати тварин.

Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

День святого Миколая 2025 / Фото Freepik

Що відомо про День святого Миколая 2025?