Різдвяний піст є важливим періодом духовного та фізичного очищення, який триває сорок днів і слугує для вірян підготовкою до зустрічі великого свята Народження Христа. За новим календарем цей піст починається 15 листопада, а завершується він лише ввечері 24 грудня, коли на небі сходить перша зоря на Святвечір, пише 24 Канал з посиланням на Traditions.in.ua.

Чи можна колядувати у Різдвяний піст?

За народними традиціями, колядування починається лише після завершення Різдвяного посту та фактичного настання свята Різдва. Зазвичай, перші колядки лунають після закінчення Святвечора, 24 грудня, або вже зранку, у день Різдва, 25 грудня. Адже саме ця мить знаменує завершення посту.

Що цікаво, традиція дозволяє колядувати протягом усіх Різдвяних свят, аж до Водохреща, яке за новоюліанським календарем припадає на 6 січня. З огляду на це, колядувати безпосередньо у Різдвяний піст не заведено.

Річ у тім, що різдвяні пісні, або колядки, за своєю суттю є радісним прославленням народження Ісуса Христа. Тому виконувати ці пісні під час посту вважається передчасним і недоречним.

Що ще не можна робити у Різдвяний піст?

  • У Різдвяний піст не можна лінуватися й байдикувати.

  • Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

  • Не рекомендується витрачати багато грошей.

  • Не слід брати або позичати будь-які речі у борг.

  • Не можна вживати алкоголь та курити.

  • Не варто думати про погане.

  • Не рекомендується стригти волосся.

  • Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

  • Не можна одружуватися та справляти весілля.

  • Не варто їсти продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, молоко, яйця та рибу.

  • Не рекомендується влаштовувати гучні святкування.

  • Не слід веселитися та розважатися.

  • Не можна сваритися та сперечатися з рідними.