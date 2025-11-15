Різдвяний піст є важливим періодом духовного та фізичного очищення, який триває сорок днів і слугує для вірян підготовкою до зустрічі великого свята Народження Христа. За новим календарем цей піст починається 15 листопада, а завершується він лише ввечері 24 грудня, коли на небі сходить перша зоря на Святвечір, пише 24 Канал з посиланням на Traditions.in.ua.

Чи можна колядувати у Різдвяний піст?

За народними традиціями, колядування починається лише після завершення Різдвяного посту та фактичного настання свята Різдва. Зазвичай, перші колядки лунають після закінчення Святвечора, 24 грудня, або вже зранку, у день Різдва, 25 грудня. Адже саме ця мить знаменує завершення посту.

Що цікаво, традиція дозволяє колядувати протягом усіх Різдвяних свят, аж до Водохреща, яке за новоюліанським календарем припадає на 6 січня. З огляду на це, колядувати безпосередньо у Різдвяний піст не заведено.

Річ у тім, що різдвяні пісні, або колядки, за своєю суттю є радісним прославленням народження Ісуса Христа. Тому виконувати ці пісні під час посту вважається передчасним і недоречним.

Колядування / Фото Pinterest

Що ще не можна робити у Різдвяний піст?