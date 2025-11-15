Різдвяний піст є важливим періодом духовного та фізичного очищення, який триває сорок днів і слугує для вірян підготовкою до зустрічі великого свята Народження Христа. За новим календарем цей піст починається 15 листопада, а завершується він лише ввечері 24 грудня, коли на небі сходить перша зоря на Святвечір, пише 24 Канал з посиланням на Traditions.in.ua.
Чи можна колядувати у Різдвяний піст?
За народними традиціями, колядування починається лише після завершення Різдвяного посту та фактичного настання свята Різдва. Зазвичай, перші колядки лунають після закінчення Святвечора, 24 грудня, або вже зранку, у день Різдва, 25 грудня. Адже саме ця мить знаменує завершення посту.
Що цікаво, традиція дозволяє колядувати протягом усіх Різдвяних свят, аж до Водохреща, яке за новоюліанським календарем припадає на 6 січня. З огляду на це, колядувати безпосередньо у Різдвяний піст не заведено.
Річ у тім, що різдвяні пісні, або колядки, за своєю суттю є радісним прославленням народження Ісуса Христа. Тому виконувати ці пісні під час посту вважається передчасним і недоречним.
Колядування / Фото Pinterest
Що ще не можна робити у Різдвяний піст?
У Різдвяний піст не можна лінуватися й байдикувати.
Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
Не рекомендується витрачати багато грошей.
Не слід брати або позичати будь-які речі у борг.
Не можна вживати алкоголь та курити.
Не варто думати про погане.
Не рекомендується стригти волосся.
Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
Не можна одружуватися та справляти весілля.
Не варто їсти продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, молоко, яйця та рибу.
Не рекомендується влаштовувати гучні святкування.
Не слід веселитися та розважатися.
Не можна сваритися та сперечатися з рідними.