І поки діти старанно дописують листи, дорослі постають перед вічною організаційною дилемою, куди ж Чудотворець має покласти омріяний пакунок. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Britannica.

Куди святий Миколай кладе подарунки?

Споконвіку святий Миколай залишав свої подарунки саме під подушкою. Так, Чудотворець приходить таємно вночі, а знайдений зранку пакунок стає нагородою за чемність. Однак сучасність вносить свої корективи, і все частіше сюрпризи з'являються під ялинкою, що продиктовано насамперед практичністю. Річ у тім, що великі коробки з конструкторами, іграшками чи гаджетами просто неможливо непомітно сховати під головою сплячої дитини.

Що цікаво, деякі українські родини дотримуються європейської традиції, залишаючи подарунки у начищеному взутті на підвіконні. Втім, більшість батьків сьогодні обирають розумний компроміс, поєднуючи українські звичаї із закордонними. Щоб зберегти магію моменту пробудження, солодощі та дрібні сюрпризи кладуть під подушку, а габаритні пакунки залишають поруч із ліжком або біля святкового дерева.

Святий Миколай – реальна людина?