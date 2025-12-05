І поки діти старанно дописують листи, дорослі постають перед вічною організаційною дилемою, куди ж Чудотворець має покласти омріяний пакунок. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Britannica.
Куди святий Миколай кладе подарунки?
Споконвіку святий Миколай залишав свої подарунки саме під подушкою. Так, Чудотворець приходить таємно вночі, а знайдений зранку пакунок стає нагородою за чемність. Однак сучасність вносить свої корективи, і все частіше сюрпризи з'являються під ялинкою, що продиктовано насамперед практичністю. Річ у тім, що великі коробки з конструкторами, іграшками чи гаджетами просто неможливо непомітно сховати під головою сплячої дитини.
Що цікаво, деякі українські родини дотримуються європейської традиції, залишаючи подарунки у начищеному взутті на підвіконні. Втім, більшість батьків сьогодні обирають розумний компроміс, поєднуючи українські звичаї із закордонними. Щоб зберегти магію моменту пробудження, солодощі та дрібні сюрпризи кладуть під подушку, а габаритні пакунки залишають поруч із ліжком або біля святкового дерева.
Де Миколай кладе іграшки / Фото Freepik
Святий Миколай – реальна людина?
- Святий Миколай – реальна історична постать. Він не є вигаданим міфічним персонажем, як, наприклад, Санта Клаус, а був живою людиною.
- За церковними переказами, Миколай Чудотворець народився в місті Патарі. Батьки святого були вірянами, тому охрестили сина в ранньому віці. Миколай з дитинства вивчав Святе Письмо, тому вирішив присвятити своє життя служінню Богові. У дорослому віці Чудотворець став єпископом, здійснив паломництво та роздав усе своє майно нужденним.
- Під час гоніння на християн він продовжував проповідувати, через що був позбавлений волі римським імператором. Коли до влади прийшов інший правитель, то святого звільнили, зазначає Храм Успіння Богородиці Пирогощої ПЦУ.
- Відтоді Миколай рятував людей від смертної кари, визволяв полонених та зціляв багатьох вірян. Також святий ніколи не відмовляв у допомозі бідним і нужденним. Після загибелі Миколая, його мощі продовжували зцілювати християн.