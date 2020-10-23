Голлівудський актор Раян Рейнольдс святкує 44-ий день народження. Цей красень добре відомий глядачам, адже часто бойовики за його участю є не тільки видовищним екшеном, але й чудовою комедією.

Журналісти 24 каналу підібрали 7 найкращих бойовиків з фільмографії Раяна Рейнольдса, які неодмінно захочеться переглянути знову.

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"6 футів під землею"

Оригінальна назва – Six Underground

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,1

Якщо ви шукаєте для перегляду якісний екшн з видовищними спецефектами, перестілками та погонями, тоді "6 футів під землею" або "Шестеро поза законом" – чудовий вибір.

Фільм розповідає про мільйонера, який випадково стає свідком жорстокого придушення протестів у Тургистані. Президент Ровач Алімов без вагань використовує проти мирного населення біологічну зброю та вбиває тисячі людей нападами авіації. Дивом виживши в одній з перестрілок, мільйонер вирішує зупинити кривавого диктатора. Він інсценізує власну смерть та наймає на роботу таких же п'ятьох бійців, які не бояться протистояти системі.

Фільм "6 футів під землею": дивіться відео трейлеру

"Тілоохоронець кілера"

Оригінальна назва – The Hitman's Bodyguard

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 6,9

Стрічка "Тілоохоронець кілера" стала однією з найкращих комедійних бойовиків. У центрі подій – історія професійного тілоохоронця Майкла Брайса, який в останні хвилини спецзавдання втрачає клієнта. Вбиває його знаменитий кілер Даріус Кінкейд. І головні герої назавжди забули б цю справу, якби не довелось працювати разом.

Виявилось, що Даріус – єдиний свідок у гучній політичній справі, на якого полюють жорстокі найманці. Тому тільки Брайс може врятувати свого ворога і вчасно доправити його на суд в Гаазі. Та на головних героїв чекає чимало курйозів, які доведуть до сліз глядачів.

Фільм "Тілоохоронець кілера": дивіться відео трейлеру

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"Дедпул"

Оригінальна назва – Deadpool

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 8,0

Це супергеройська стрічка, яка змусить сміятись кожного. Все тому, що перед глядачами постане нетиповий персонаж Marvel – Вейн Вілсон. Чоловік дізнається, що має останню стадію раку. Щоб врятуватись і залишитись з коханою Ванессою, він погоджується на науковий експеримент, який наділяє його силами безсмертності та регенерації. Однак не все так гладко: під час експерименту головний герой глузує з мутанта Аякса, який спотворює його обличчя. Тепер Дедпул шукає кривдника, щоб повернути свою привабливість. І без курйозів тут не обійдеться.

Проєкт не закрили після дебютного фільму. Автори відзняли 2 частину "Дедпула" та планують вихід 3 стрічки франшизи.

Фільм "Дедпул": дивіться відео трейлеру

"Поза себе"

Оригінальна назва – Self/less

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 6,5

Мільярдер Даміан Гейл дізнається, що невиліковно хворий. Головному герою пропонують взяти участь у медичній процедурі, яка допоможе врятувати його від смерті. Багатію обіцяють перенести його свідомість у тіло молодого чоловіка і все, що потрібно буде робити – це приймати спеціальні препарати. Та виявляється, що науковці просто викрали тіло бійця, а спогади про попереднє життя не дають спокою Даміану. То що ж обрати в цій ситуації: вічне життя в чужому тілі чи справедливість?

Фільм "Поза себе": дивіться відео трейлеру

"R.I.P.D. Примарний патруль"

Оригінальна назва – R.I.P.D. – Rest In Peace Department

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 5,6

Неперевершений комедійний бойовик розповідає про поліцейського Ніка Вокера, який помирає під час спецоперації. Він потрапляє в потойбіччя, де вступає на службу до примарного патруля. Тепер його завдання – ловити мерців, які пробрались на Землю. І не забуде він про розкриття власного вбивства, адже виявилось, що і в цій справі можуть бути замішані потойбічні істоти.

Фільм "R.I.P.D. Примарний патруль": дивіться відео трейлеру

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"Код доступу "Кейптаун"

Оригінальна назва – Safe House

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 6,7

Агент ЦРУ Метт Вестон вважає свою роботу нікчемною. Кожного дня він приходить на секретний об'єкт та чекає, коли його нарешті зроблять оперативником. Чергова робоча зміна все кардинально змінює: до конспіративної квартири доправляють злочинця Тобіна Фроста, а за кілька хвилин після цього на об'єкт нападають невідомі. Тепер Метту доведеться не тільки захищати важливого свідка, але й розплутати складну справу, в якій замішані працівники відомства.

Фільм "Код доступу "Кейптаун": дивіться відео трейлеру

"Зелений ліхтар"

Оригінальна назва – Green Lantern

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 5,5

І завершити тематичну добірку 24 канал вирішив особливим фільмом у доробку Раяна Рейнольдса. Саме на зйомках "Зеленого ліхтаря" актор зустрів свою дружину Блейк Лайвлі, з якою виховує трьох донечок.

Стрічка розповідає про Гела Джордана – першу людину у Корпусі Зелених Ліхтарів. Їхнє завдання – стояти на захисті справедливості та рятувати Всесвіт від нападів лиходіїв. І в Гела з'являється можливість стати одним з найвеличніших воїнів, адже саме йому доведеться протистояти Параллаксу.

Фільм "Зелений ліхтар": дивіться відео трейлеру