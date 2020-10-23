Голливудский актер Райан Рейнольдс празднует 44-ый день рождения. Этот красавец хорошо известен зрителям, ведь часто боевики с его участием являются не только зрелищным экшеном, но и замечательной комедией.

Журналисты 24 канала подобрали 7 лучших боевиков из фильмографии Райана Рейнольдса, которые непременно захочется посмотреть снова.

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"Призрачная шестерка"

Оригинальное название – Six Underground

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,1

Если вы ищете для просмотра качественный экшн со зрелищными спецэффектами, перестелками и погонями, тогда "Призрачная шестерка" или "Шестеро вне закона" – отличный выбор.

Фильм рассказывает о миллионере, который случайно становится свидетелем жестокого подавления протестов в Тургистане. Президент Ровач Алимов без колебаний использует против мирного населения биологическое оружие и убивает тысячи людей приступами авиации. Чудом выжив в одной из перестрелок, миллионер решает остановить кровавого диктатора. Он инсценирует собственную смерть и нанимает на работу таких же пятерых бойцов, которые не боятся противостоять системе.

Фильм "Призрачная шестерка": смотрите видео трейлера

"Телохранитель киллера"

Оригинальное название – The Hitman's Bodyguard

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 6,9

Лента "Телохранитель киллера" стала одной из лучших комедийных боевиков. В центре событий – история профессионального телохранителя Майкла Брайса, который в последние минуты спецзадания теряет клиента. Убивает его знаменитый киллер Дариус Кинкейд. И главные герои навсегда забыли бы это дело, если бы не пришлось работать вместе.

Оказалось, что Дариус – единственный свидетель по громкому политическому делу, на которого охотятся жестокие наемники. Поэтому только Брайс может спасти своего врага и вовремя доставить его в суд в Гааге. И на главных героев ждет немало курьезов, которые доведут до слез зрителей.

Фильм "Телохранитель киллера": смотрите видео трейлеру

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"Дэдпул"

Оригинальное название– Deadpool

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 8,0

Это супергеройская лента, которая заставит смеяться каждого. Все потому, что перед зрителями предстанет нетипичный персонаж Marvel – Уэйн Уилсон. Мужчина узнает, что имеет последнюю стадию рака. Чтобы спастись и остаться с любимой Ванессой, он соглашается на научный эксперимент, который наделяет его силами бессмертия и регенерации. Однако не все так гладко: во время эксперимента главный герой высмеивает мутанта Аякса, который искажает его лицо. Теперь Дэдпул ищет обидчика, чтобы вернуть свою привлекательность. И без курьезов здесь не обойдется.

Проект не закрыли после дебютного фильма. Авторы отсняли 2 часть "Дэдпула" и планируют выход 3 ленты франшизы.

Фильм "Дэдпул": смотрите видео трейлера

"Вне/себя"

Оригинальное название – Self/less

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 6,5

Миллиардер Дамиан Гейл узнает, что неизлечимо болен. Главному герою предлагают принять участие в медицинской процедуре, которая поможет спасти его от смерти. Богачу обещают перенести его сознание в тело молодого человека и все, что нужно будет делать – это принимать специальные препараты. И оказывается, что ученые просто похитили тело бойца, а воспоминания о предыдущей жизни не дают покоя Дамиану. Так что же выбрать в этой ситуации: вечную жизнь в чужом теле или справедливость?

Фильм "Вне/себя": смотрите видео трейлеру

"R.I.P.D. Призрачный патруль"

Оригинальное название – R.I.P.D. – Rest In Peace Department

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 5,6

Непревзойденный комедийный боевик рассказывает о полицейском Нике Уокере, который умирает во время спецоперации. Он попадает в потустороннее, где поступает на службу в Призрачный патруль. Теперь его задача – ловить мертвецов, которые пробрались на Землю. И не забудет он о раскрытии собственного убийства, ведь оказалось, что и в этом деле могут быть замешаны потусторонние существа.

Фильм "R.I.P.D. Призрачный патруль": смотрите видео трейлера

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"Код доступа "Кейптаун"

Оригинальное название – Safe House

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 6,7

Агент ЦРУ Мэтт Уэстон считает свою работу никчемной. Каждый день он приходит на секретный объект и ждет, когда его наконец сделают оперативником. Очередная рабочая смена все кардинально меняет: до конспиративной квартиры доставляют преступника Тобина Фроста, а за несколько минут после этого на объект нападают неизвестные. Теперь Мэтту придется не только защищать важного свидетеля, но и распутать сложное дело, в котором замешаны сотрудники ведомства.

Фильм "Код доступа "Кейптаун": смотрите видео трейлера

"Зеленый Фонарь"

Оригинальное название – Green Lantern

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 5,5

И завершить тематическую подборку 24 канал решил особым фильмом в активе Райана Рейнольдса. Именно на съемках "Зеленого Фонаря" актер встретил свою жену Блейк Лайвли, с которой воспитывает трех дочерей.

Лента рассказывает о Хэле Джордане – первом человеке в Корпусе Зеленых Фонарей. Их задача – стоять на защите справедливости и спасать Вселенную от нападений злодеев. И в Хэла появляется возможность стать одним из величайших воинов, ведь именно ему придется противостоять Параллаксу.

Фильм "Зеленый Фонарь": смотрите видео трейлеру