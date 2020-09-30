Відома співачка та учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 Jerry Heil приміряла сексуальний образ русалки. Зірка позувала перед камерою в прозорому бюстгальтері, який ледь прикривав голі груди. Відео розбурхало мережу.

За 24-річною Яною Шамаєвою, більш відомою як Jerry Heil, закріпився образ скромної співачки, яка у своїх піснях порушує гострі соціальні теми. Однак вона наважилась на відвертості перед публікою та поширила на особистій сторінці в інстаграмі еротичне відео.

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Jerry Heil влаштувала гарячу зйомку у ванній на тлі фотозони з паєток. Перед камерою вона позувала з хвостом русалки з блакитною лускою. Якщо стрункі ніжки та талію зірка приховала, то верх залишила відкритим.

На ній був бюстгальтер з прозорого каміння, яке нагадувало кубики льоду. У цьому образі артистка ефектно засвітила оголені тендітні плечі, груди та соски.

Співачка постала з зухвалим макіяжем з фіолетовими стрілками і рум'яними щічками. Стилісти подбали й про укладку Jerry Heil з мокрим ефектом. Попри костюм, який обмежував рухи, зірка зуміла показати витонченість свого тіла та сексуальність.