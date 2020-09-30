Известная певица и участница Нацотбора на Евровидение-2020 Jerry Heil примерила сексуальный образ русалки. Звезда позировала перед камерой в прозрачном бюстгальтере, который едва прикрывал голую грудь. Видео взбудоражило сеть.

За 24-летней Яной Шамаевой, более известной как Jerry Heil, закрепился образ скромной певицы, которая в своих песнях затрагивает острые социальные темы. Однако она решилась на откровенности перед публикой и распространила на личной странице в инстаграме эротическое видео.

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Jerry Heil устроила горячую съемку в ванной на фоне фотозоны из пайеток. Перед камерой она позировала с хвостом русалки с голубой чешуей. Если стройные ножки и талию звезда скрыла, то верх оставила открытым.

На ней был бюстгальтер из прозрачного камня, который напоминал кубики льда. В этом образе артистка эффектно засветила обнаженные хрупкие плечи, грудь и соски.

Певица предстала с дерзким макияжем с фиолетовыми стрелками и румяными щечками. Стилисты позаботились и об укладке Jerry Heil с мокрым эффектом. Несмотря на костюм, который ограничивал движения, звезда сумела показать изящество своего тела и сексуальность.