Успішна британська співачка Ріта Ора користується неабиякою популярністю в мережі. Вона не соромиться оприлюднювати відверті світлини, де показує оголене тіло.

За особистою сторінкою Ріти Ори в інстаграмі стежать понад 16 мільйонів користувачів мережі. Вона активно публікує там звабливі кадри, якими розбурхує уяву шанувальників. Так, днями зірка позувала у прозорій сукні, під якою не було нижньої білизни.

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Знаменитість потішила фанатів еротичними фото, де постала у сексуальному образі. Вона зробила декілька пікантних кадрів у студії звукозапису.

На світлинах дівчина зображена у провокативному вбранні, крізь яке було видно оголені принади її тіла. Зірка позувала на камеру у чорній сукні-комбінації Gucci. Під нею видно лише трусики, а груди Ріта прикрила картатим піджаком. Також бачимо на співачці чорні прозорі колготи та масивне взуття.

Артистка доповнила відвертий образ численними ланцюжками, браслетами і перснями. Волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила ефектний макіяж з акцентом на очах.

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